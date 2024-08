Borderlands 4 kommer i 2025

Gearbox og 2K Games har netop annonceret den næste del i Borderlands-serien, Borderlands 4. For at fejre denne meddelelse har holdene delt en teaser-trailer, som du kan finde her.

21 aug. 2024 kl. 06:10 Af Maria DEL:

Ifølge beskrivelsen vil spillerne i denne næste del af den ultimative looter shooter påtage sig rollen som en legendarisk Vault Hunter, mens de kæmper sig igennem horder af fjender i jagten på nye skatte på en helt ny planet.





Mere er der faktisk ikke rigtigt at sige som det er nu. Spillet er tydeligvis stadig i den tidlige udviklingsfase. Det betyder naturligvis også, at der er en overhængende fare for, at vi ikke ender med at se spillet blive klar til 2025.

Alt vi har fået, er en præ-renderet teaser-trailer. Ingen screenshots, ingen detaljer, ingen in-engine trailer. Dette er bare en meddelelse for at vække interesse og følge lidt i halen på Borderlands filmen, som netop er kommet ud. Så mere realistisk set, forvent Borderlands 4 i 2026.