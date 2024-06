Call of Duty: Black Ops 6 features

På det netop overståede Call of Duty: Black Ops 6 Direct online event fik vi en masse oplysninger om det kommende Call of Duty: Black Ops 6 der lander til efteråret.

10 jun. 2024 kl. 11:26 Af Kenneth Johansen DEL:

Black Ops 6 er udviklet af Treyarch og Raven Software og foregår i 90'erne. Ifølge butikslistebeskrivelsen beskriver Activision det som en "spionage-action-thriller" i en æra "karakteriseret af afslutningen på den kolde krig og USA's fremkomst som en enkelt supermagt." Naturligvis vil Black Ops 6 blive lanceret med en multiplayer-tilstand, der har 16 kort, og dens populære zombietilstand, som lader spillere tage imod horder af de udøde.

Call of Duty: Black Ops 6 vil blive udgivet til PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One og Xbox Series X den 25. oktober. Xbox Game Pass-abonnenter vil få adgang til spillet på Windows PC og konsol på lanceringsdagen.

I Call of Duty: Black Ops 6 Direct videoen herover giver udviklerne et væld af nye oplysninger om spillet og udviklingen af det. Udviklerne har efter eget udsagn gjort meget for at skabe et spil med et utroligt højt niveau af detaljer i alt fra figurer, tøj, miljøer og naturligvis våben.

Et andet område hvor der er nyt er dog også på bevægelsen i spillet. Deres nye Omnimovment system burde give MANGE muligheder for nye måder at bevæge sig igennem spillet og de intense skudkampe.