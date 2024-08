Civilization 7 bekræfter vigtig multiplayer feature

Få svar på dine GTA Online Mission-spørgsmål omkring Casino Podium bilen. Dyk ned i detaljerne og strategierne for at vinde stort.

28 aug. 2024 kl. 10:55 Af Maria DEL:

Civilization 7 har bekræftet inklusionen af lokal multiplayer. Den langvarige franchise har haft flere udgaver, der har haft både lokal og online spil. Dog har mange fans spekuleret over, om Civilization 7 ville inkludere denne funktion, da tidligere previews kun nævnte online multiplayer sammen med en vagt formuleret "local offline" spil.





Det er ingen hemmelighed, at "Competitive play" spil er en af de største attraktioner i spillet. Selvom den længe ønskede cross-play funktion endnu ikke er blevet implementeret i Civilization-spillene, nyder mange gamere stadig at spille med hinanden. Franchisens strategiske natur fungerer godt i et multiplayer-miljø.

Med den forestående udgivelse af det næste spil i serien, var fans bekymrede for om lokal multiplayer stadig ville være en del af spillet. Som bekræftet under den seneste Nintendo Direct, vil Civilization 7 have lokal multiplayer. Partner showcase-videoen gav endnu en forhåndsvisning af spillet, hvor både gamle og nye funktioner blev fremhævet.

Et fokus i videoen var den nye spilbare historiske figur, Dronning Himiko. Da klippet diskuterede spillets "æraer", blev det nævnt, at flere spillere kan konkurrere i både lokal og online spil, hvilket bekræfter tilbagevenden af "Competitive play" kampe.

Hvorfor er multiplayer så vigtigt for Civilization fans?

Multiplayer Civilization-spil kan vare op til dage i erfarne spilleres hænder. Og selvom flertallet af disse spil tendens til at være online interaktioner, er efterspørgslen efter lokal multiplayer stadig høj. Selv tidligere udgivelser i franchisen har haft nogle versioner af lokal multiplayer, derfor blev fans bekymrede for dens tilbagevenden i Civilization 7.





Partner showcase-videoen går ikke i dybden med multiplayer-funktionerne i det nye spil, men inklusionen af denne funktion har mange fans glade for dens tilbagevenden. Det er vigtigt at bemærke, at Civilization 7 vil blive udgivet i 2025 til andre platforme, selvom annonceringen kommer fra Nintendo Direct.

Der har været visse bekymringer om, hvorvidt spillet vil opretholde konsistens på tværs af forskellige platforme, og om alle funktioner vil være tilgængelige overalt. Nogle fans har allerede givet udtryk for bekymring om, hvorvidt spillet vil køre problemfrit på Switch, med tanke på platformens åbenlyse ydeevne begrænsninger i forhold til andre konsoller.

Grafikken kan være nedtonet lidt, og FPS siges at være lavere på Switch. Alligevel er der håb om, at gameplay-oplevelsen ikke vil blive udvandet sammenlignet med andre versioner af spillet såvel som tidligere titler i franchisen.