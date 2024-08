Clair Obscur: Expedition 33 Gameplay Trailer

Kepler Interactive har delt en fantastisk 6-minutters gameplay-trailer for deres kommende turbaserede RPG med realtidselementer, Clair Obscur: Expedition 33. Det ser virkelig fedt ud, så sørg for ikke at gå glip af det.

29 aug. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

I dette turbaserede RPG vil spillerne have realtidsaktioner til rådighed. Ifølge udviklerne vil disse realtidsaktioner forbedre hjertet af den turbaserede kamp.

Spillere vil kunne skabe unikke builds til deres Expeditioners, der passer til deres spillestil via gear, stats, færdigheder og karakter-synergier. Derudover vil de kunne undvige, parere og modangribe i realtid, kæde combos sammen ved at mestre angrebsrytmer og ramme fjenders svage punkter ved hjælp af et frit sigtesystem.

Udviklerne har også delt nogle foreløbige PC-krav.

Ifølge disse tidlige PC-specifikationer vil PC-spillere som minimum have brug for en AMD Ryzen 5 1600X sekskernet processor med 8 GB RAM og et NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti grafikkort. Spillet vil også kræve 55 GB ledig diskplads. Derudover vil det bruge DX12 (hvilket ikke er nogen overraskelse, da det bliver drevet af UE5).

Sandfall Interactive anbefaler en AMD Ryzen 5 7600X sekskernet processor med 16 GB RAM. Udviklerne anbefaler også at bruge et NVIDIA GeForce RTX 3070 grafikkort.

Som nævnt er disse specifikationer foreløbige. Med andre ord kan de ændre sig, når spillet når sin endelige tilstand.

Der er i øjeblikket ingen udgivelsesdato for Clair Obscur: Expedition 33. Men naturligvis vil vi holde dig opdateret.