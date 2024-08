Commandos: Origins - Ny Gamescom Trailer

alypso Media har lige udgivet den officielle Gamescom 2024 gameplay-trailer for Commandos: Origins. Denne trailer indeholder gameplay-optagelser fra spillets seneste alpha-build. Derfor afspejler det måske ikke kvaliteten af det endelige produkt. Alligevel giver det et indblik i, hvad udviklerne arbejder på.

20 aug. 2024 kl. 06:00 Af Kenneth Johansen

I Commandos: Origins spiller du som Jack O’Hara (The Green Beret) og Francis T. Woolridge (The Sniper). Spillere vil guide dette specielle Commandos-team gennem virkelige steder fra Anden Verdenskrig. Derudover vil de stå over for spændende udfordringer på forskellige steder. For eksempel kan du snige dig ind i fjendens baser i det iskolde Arktis, kæmpe tæt på en tysk ubåd om natten eller vandre gennem de varme sandstrande i den afrikanske ørken.





Som nævnt tager spillet dig tilbage til Anden Verdenskrig, hvor de originale karakterer samles for at skabe det berømte Commandos-team. Spillere vil føre an ved at bruge styrke og strategi til at besejre fjendtlige soldater.

Commandos: Origins lover at tilbyde en spændende historie med mere end 10 missioner fyldt med hårde udfordringer og snigende gameplay. Spilverdenen vil være detaljeret og varieret, hvilket giver dig mulighed for at afprøve forskellige strategier. Du kan snige, klatre, køre køretøjer eller bruge stealth-taktikker til at fuldføre missioner på din egen måde.

Kalypso Media planlægger at udgive dette nye Commandos-spil på PC senere i år.