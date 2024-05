Cyberpunk 2077 får FSR3 Support

Cyberpunk 2077 vil få den længe lovede FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3) understøttelse, bekræfter CD Projekt Red. Spillets fans afventer tålmodigt denne opdatering.

Cyberpunk 2077 får FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3) support

Cyberpunk 2077 vil få den længe ventede FidelityFX Super Resolution 3 (FSR3) support, har udvikleren CD Projekt Red bekræftet. I en samtale med IGN bekræftede udvikleren, at FSR3 - den seneste iteration af AMD's supersampling teknologi, som øger billedhastigheden i spil - stadig er på vej, selvom teamet bag Cyberpunk 2077 er blevet overført til andre projekter.

"Vi arbejder stadig på FSR3 supporten til Cyberpunk 2077, men jeg har ikke en opdatering om tilgængelighed lige nu," fortalte en talsperson fra CD Projekt Red til IGN.

Fans har været bekymrede for, om den lovede opdatering nogensinde ville komme, efter at udvikleren informerede investorerne om, at Cyberpunk 2077-teamet var blevet flyttet til andre projekter efter udgivelsen af version 2.12. "AMD's FSR3 skulle have været tilføjet til Cyberpunk 2077, men det virker som om det er blevet aflyst, da der ikke er nogen udviklere der arbejder på Cyberpunk 2077," kommenterede en Reddit-bruger i en tråd, der diskuterede ændringen i udviklingsteamet.

Nogle internetdetektiver opdagede dog en ændring i spillets backend på PC-platformen Steam, hvilket tyder på, at en anden opdatering kan være på vej. "Jeg er ikke sikker på, om de besluttede at droppe FSR3-opdateringen eller ej, men jeg har en fornemmelse af, at der kommer en (lille) sidste opdatering, da den interne QA-branch blev opdateret for seks timer siden for første gang siden den sidste opdatering blev frigivet," skrev Apoqsi på X/Twitter. Dette ser ud til at være tilfældet, selvom opdateringen kun kommer til PC-versionen af Cyberpunk 2077.

FSR3 er også blevet tilføjet til spil som Immortals of Aveum og Starfield, hvilket giver PC-spillere mulighed for at få det maksimale ud af deres high-end rigs. CD Projekt Red har reduceret udviklingen af Cyberpunk 2077 efter udgivelsen af den første og eneste udvidelsespakke, Phantom Liberty, i september 2023. Dette fulgte efter den omfattende Update 2.0, der fuldstændig forvandlede Cyberpunk 2077 med nye funktioner som et nyt perk-system og forbedret AI, efterfulgt af en anden stor opdatering i 2.1, men kun mindre ændringer derefter. Patch 2.11 rettede en række fejl og balanceproblemer i det åbne verdens rollespil, mens 2.12 anvendte det, der blev troet at være en endelig polering.

CD Projekt Red ser nu fremad mod Cyberpunk 2077's efterfølger, med kodenavnet Orion, samt de mange kommende Witcher-spil. FSR3-opdateringen vil dog blive frigivet på et tidspunkt.

