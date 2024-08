Cyberpunk 2077 mod kan forbedre ydelsen med 40%

Modderne ‘SammiLucia’ og ‘Xerme’ har udgivet en ny version af Cyberpunk Ultra Plus Engine Control Panel and Hotfixes. Denne mod hjælper blandt andet med at forbedre ydelsen af Path Tracing, hvilket gør den til et must-have for stort set alle spillere. Lad os dykke ned i, hvad denne mod har at tilbyde.

15 aug. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

For at fremvise disse ydelsesforbedringer har YouTuberen ‘MxBenchmarkPC’ delt følgende video. I videoen ser vi spillet køre med op til 40% bedre ydelse, når man bruger modden. Dette er på en Intel Core i7-10700F med 16GB RAM og en NVIDIA GeForce RTX 4080.





Modderne har påstået, at der ikke er nogen væsentlige visuelle forskelle mellem den modded og den originale path tracing. Faktisk hævder de, at modden kan forbedre visuelle elementer og rette mange af de fejl, der findes i den originale version. Desuden fungerer modden både på NVIDIA- og AMD-GPU'er. Da AMD-GPU'er ofte har svært ved at køre spil med Ray Tracing/Path Tracing, anbefaler vi stærkt at prøve denne mod, hvis du ejer en AMD-GPU.

Det er også værd at bemærke, at modden muliggør en helt ny type path tracing kaldet PTNext. Denne benytter ReGIRDI+ReGIRGI, som er en videreudvikling af ReSTIRGI+RTXD. Derudover vil den reducere objekt-pop-in, hvilket giver et mere stabilt billede.

Men det er ikke alt. Modden løser også problemet med de "crushed blacks" i spillet ved at udvide bunden af histogrammet. Den retter også stuttering, FPS-nedsættelser, crashes og problemer med mangel på VRAM i den originale version af spillet på GPU'er med mindre end 12GB videohukommelse.

Alt i alt er dette en uundværlig mod for dem, der spiller CP2077 med Path Tracing. Bemærk dog, at den måske ikke er kompatibel med andre Path Tracing/Ray Tracing mods, vi har delt. For eksempel kan den muligvis ikke fungere med den mod, der deaktiverer alle de falske lys ved brug af PT/RT. Den kan også være inkompatibel med den mod, der forbedrer de path-traced refleksioner.

Du kan downloade den nyeste version af Cyberpunk Ultra Plus Engine Control Panel and Hotfixes fra dette link.