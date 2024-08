De officielle PC-systemkrav til Star Wars: Outlaws

Ubisoft har afsløret de officielle PC-systemkrav til deres kommende Star Wars-spil, Star Wars: Outlaws. Star Wars: Outlaws vil blive drevet af Snowdrop Engine, så lad os se, hvad du skal bruge for at køre det.

2 aug. 2024 kl. 08:38 Af Maria DEL:

For at spille i 1080p/Low Settings med 30fps og FSR Quality, skal spillerne bruge en AMD Ryzen 5 3600 eller Intel Core i7-8700K med 16GB RAM og en NVIDIA GeForce GTX 1660 eller en AMD RX 5600XT eller en Intel Arc A750. Spillet vil også kræve 65GB ledig diskplads, og Ubisoft foreslår at bruge en SSD.

For at få 60fps i 1080p/High med DLSS/FSR Quality, skal du bruge en AMD Ryzen 5 5600X eller Intel Core i5-10400 med 16GB RAM og en NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti eller en AMD Radeon RX 6700 XT.

For dem, der har en 1440p-skærm og vil spille på High Settings med 60fps, skal de bruge en AMD Ryzen 7 5800X eller Intel Core i5-11600K med 16GB RAM og en NVIDIA GeForce RTX 3080/NVIDIA GeForce RTX 4070 eller en AMD Radeon RX 6800 XT. Og som med de tidligere forudindstillinger, skal du også aktivere en upscaler (NVIDIA DLSS, Intel XeSS eller AMD FSR) i kvalitetstilstand.

Endelig, for at spille Star Wars: Outlaws i 4K/Ultra med 60fps, skal du bruge en AMD Ryzen 7 5800X3D eller Intel Core i7-12700K med 16GB RAM og en NVIDIA GeForce RTX 4080 eller AMD Radeon RX 7900 XTX. Og som du måske har gættet, er det ikke i Native 4K. I stedet skal du stole på DLSS Quality eller FSR Quality.

Baseret på nuværende oplysninger vil spillet have Ray Tracing-effekter og understøtte DLSS 3.5 Ray Reconstruction. Ubisoft og NVIDIA har endnu ikke delt flere detaljer om disse RT-effekter.

Ubisoft vil udgive dette nye Star Wars-spil den 30. august.





Star Wars Outlaws PC Requirements

Minimum Requirements

Operating System – Windows 10, Windows 11 (64-bit versions), DirectX 12

CPU – AMD Ryzen 5 3600 @ 3.6 GHz, Intel Core i7-8700K @ 3.70 GHz, or better

Graphics – NVIDIA GeForce GTX 1660 (6 GB), AMD RX 5600XT (6 GB), Intel Arc A750 (8 GB, with ReBAR on) or better

RAM Memory – 16 GB (dual-channel mode)

Storage – 65 GB SSD

Details – 1080P, 30 FPS, LOW graphics preset with upscaler set to Quality

Recommended Requirements

Operating System – Windows 10, Windows 11 (64-bit versions), DirectX 12

CPU – AMD Ryzen 5 5600X @ 3.7 GHz, Intel Core i5-10400 @ 2.9 GHz, or better

Graphics – NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti (8 GB), AMD Radeon RX 6700 XT (12 GB) or better

RAM Memory – 16 GB (dual-channel mode)

Storage – 65 GB SSD

Details – 1080P, 60 FPS, HIGH graphics preset with upscaler set to Quality

High Requirements

Operating System – Windows 10, Windows 11 (64-bit versions), DirectX 12

CPU – AMD Ryzen 7 5800X @ 3.8 GHz or Intel Core i5-11600K @ 3.9 GHz

Graphics – NVIDIA GeForce RTX 3080 (10 GB)/NVidia GeForce RTX 4070 (12GB), AMD Radeon RX 6800 XT (16 GB) or better

RAM Memory – 16 GB (dual-channel mode)

Storage – 65 GB SSD

Details – 1440P, 60 FPS, HIGH graphics preset with upscaler set to Quality

Ultra Requirements