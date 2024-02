Dead Island 2 på Xbox Game Pass

Dead Island 2 er det nyeste spil, der nu er tilgængeligt på Xbox Game Pass, både på konsol og PC. Dette kommer sammen med en række andre spil, der snart vil blive tilføjet til abonnementstjenesten.

22 feb. 2024 kl. 13:02 Af Maria DEL:

Dead Island 2 er det næste spil, der slutter sig til Xbox Game Pass-familien. Dette er en stor nyhed for alle Xbox Game Pass-abonnenter, da de nu kan tilføje endnu et spændende spil til deres allerede imponerende samling. Med en konstant strøm af nye spil, der bliver tilføjet til tjenesten, ser det ud til, at Microsoft gemte denne specielle meddelelse til en senere dato. Spillet vises nu som tilgængeligt på Xbox Game Pass på konsol og PC.

Dette er en stor fordel for spillere, der ønsker at få adgang til spillet uanset hvor de er, og uden behov for at have en fysisk kopi af spillet. Det er vigtigt at bemærke, at Microsoft endnu ikke har lavet nogen officiel meddelelse om spillets ankomst til tjenesten. Men det ser ud til at være et irrelevant punkt, da det tydeligt vises for spillerne i listen af tilgængelige.

Dead Island 2 blev lanceret i april 2023. Hvis du ikke har en Xbox Game Pass eller en Xbox, er spillet også tilgængeligt på PC, PlayStation 5 og PlayStation 4. Dette giver flere muligheder for spillerne at dykke ned i den spændende verden i Dead Island 2.

For nylig annoncerede Xbox, at det har nået 34 millioner Game Pass-abonnenter. Dette tal inkluderer de medlemmer, der var Xbox Live Gold-medlemmer, der ikke havde et Game Pass-abonnement, før de blev konverteret til Xbox Game Pass Core-medlemmer. Dette viser det stigende antal spillere, der vælger Game Pass-tjenesten for at få adgang til et bredt udvalg af spil.