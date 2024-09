Deliver At All Costs lader dig smadre alt

Konami har lige annonceret Deliver At All Costs; et nyt isometrisk destruktionsbaseret action-spil med en leveringschauffør i hovedrollen. Det ser virkelig sjovt ud, så sørg for i det mindste at se dens debut gameplay trailer.

5 sep. 2024 kl. 09:45 Af Maria DEL:

I spillet kører du gennem byen, mens du smadrer bygninger og forårsager kaos i forskellige køretøjer. Du vil tage på skøre leveringsopgaver og missioner, som hver især har sine egne unikke udfordringer. Uanset om du leverer en kæmpe, sprællende fisk eller forsøger at slippe af med en bombe, der er ved at eksplodere, skal du være forberedt på hvad som helst!





Spillerne kan udforske store semi-åbne omgivelser både til fods og i køretøjer. Spillet vil også have en kunststil fra 1950’erne og musik, der hylder den klassiske æra.

Selvom der endnu ikke er nogen officiel udgivelsesdato for Deliver At All Costs, kender vi spillets PC-systemkrav. Disse ser ud til at være foreløbige specifikationer og ikke de endelige. Eller det er i hvert fald det indtryk, jeg har fået.

For at spille i 1440p med 60fps vil PC-spillere have brug for en Intel Core i5-11400F med 16GB RAM og et NVIDIA GeForce GTX 1660 SUPER grafikkort. Spillet vil også kræve 15GB ledig diskplads.

For spil i 4K anbefaler udviklerne i7 Intel-processorer med 16GB RAM og et NVIDIA GeForce RTX 2070 grafikkort.

Deliver At All Costs Preliminary PC Requirements

Minimum:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i5-11400F

Memory: 16 GB RAM

Graphics: GTX 1660 SUPER

DirectX: Version 11

Storage: 15 GB available space

Additional Notes: Targeting 1440p @ 60fps

Recommended: