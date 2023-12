Den første GTA VI trailer er landet

Efter et tidligt leak af den planlagte trailer, blev den endelige version frigivet lidt tidligere end først annonceret. Vi har nu endeligt det første kig på det kommende GTA VI der lander i 2025.

5 dec. 2023 kl. 11:23 Af Kenneth Johansen

Da en version i lav kvalitet fandt vej till Sociale Medier via et leak, valgte Rockstar Games at frigive den endelige version tidligere end annonceret. Vi har nu endeligt et kig på den længeventede opfølger i GTA serien.

GTA VI tager os tilbage til Vice City og vi får i traileren bekræftet mange af de små detaljer, som er sluppet ud over de seneste år. Det var blandt andet rygtedes tidligere, at vi skulle tilbage til Vice City.

Samtidigt kan vi også se at GTA VI vil have den første kvindelige hovedperson. Faktisk får vi to i et Bonnie and Clyde setup. Ellers kan vi i traileren se masser af scener der emmer af GTA med store biler, våben og et væld af sparsomt klædte mennesker, der nyder livet i Vice City. Målet er tydeligt endnu engang at skabe sig en plads i livet med penge, omdømme og store biler, alt sammen skaffet på ikke helt lovlig maner. Vi glæder os allerede!

Spillet er på nuværende tidspunkt annonceret til udgivelse i 2025, på en ikke nærmere bestemt dato og vil i første omgang lande til Xbox og PlayStation. Så PC folket må altså endnu engang vente lidt længere på Rockstar Games.

Sammen med traileren offentliggjorde Rockstar Games en kort beskrivelse af spillet:

“Grand Theft Auto VI heads to the state of Leonida, home to the neon-soaked streets of Vice City and beyond in the biggest, most immersive evolution of the Grand Theft Auto series yet."

Med en udgivelse i 2025 er der lang tid til vi kan kaste os over spillet endnu. Det giver masser af tid til spekulationer og uden tvivl også mere information og kommende trailers fra Rockstar Games.