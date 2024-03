Det optimale setup til Counter-Strike 2

PGL CS2 Major-turneringen vil udnytte AMD's Ryzen 7 7800X3D CPU'er & NVIDIA GeForce RTX 4080 GPU'er til at drive næste generation af eSports.

15 mar. 2024 kl. 09:04 Af Kenneth Johansen DEL:

Hvis du er på udkig efter det optimale setup til Counter-Strike 2 så kan det være man skulle se på hvad de professionelle turneringer bruger. PGL ESports har PGL CS2 Major Copenhagen 2024 lige om hjørnet og i den forbindelse har de frigivet en ny pressemeddelse hvor de fortæller hvilket udstyr turneringen afvikles på. Se pressemeddelelsen her:

I forberedelsen til årets mest forventede CS2-turnering er PGL glade for at annoncere, at vores team har fuldt optimerede opgraderede gaming-pc'er i samarbejde med @Afromnazareth, og vi er klar til at levere en enestående esports-oplevelse ved PGL CS2 Major Copenhagen 2024.

I hjertet af dette topmoderne setup er AMD RYZEN 7800 X3D-processoren, nøjagtigt udvalgt for sine exceptionelle præstationsevner og evne til at håndtere kravene fra CS2. Denne processor er berømt for sin suveræne spillydelse og tilbyder spillere den hastighed, kraft og effektivitet, der kræves for at præstere på det højeste konkurrenceniveau.

Optimeret Gamingkonfiguration for Toppræstationer:

CPU: AMD RYZEN 7800 X3D

AMD RYZEN 7800 X3D GPU: GEFORCE RTX 4080

GEFORCE RTX 4080 SKÆRM: ZOWIE XL2566K

Vi har omhyggeligt optimeret denne skræddersyede gaming-setup for at sikre, at hver deltager oplever CS2 i den højeste kvalitet uden kompromis. AMD RYZEN 7800 X3D skiller sig ud som en spilændrer i esports-arenaen og lover at løfte CS2's konkurrence til nye højder.





PGL er dedikeret til at tilbyde det bedst mulige konkurrenceprægede miljø for spillerne. Ved at vælge AMD RYZEN 7800 X3D til vores gaming-setups sikrer vi, at PGL CS2 Major Copenhagen 2024 vil blive husket ikke kun for sin intense konkurrence, men også for sin fejlfri tekniske udførelse.

Den første CS2 Major, PGL CS2 Major Copenhagen 2024, er planlagt til 17.-31. marts. Dette historiske arrangement kulminerer i Royal Arena de sidste fire dage. Med 24 konkurrerende hold markerer det den første CS2 Major-turnering nogensinde. Konkurrenterne vil kæmpe om en præmiepulje på USD 1.250.000.