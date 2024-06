Den første udvidelse til Diablo 4, Vessel of Hatred, udkommer den 8. oktober 2024. Blizzard afslørede først den kommende udvidelse ved Xbox Games Showcase. Blizzard annoncerede udvidelsen tilbage ved BlizzCon 2023, hvor vi lærte, at den ville inkludere en ny region, ny klasse, sæsonspil og mere.

10 jun. 2024 kl. 16:53 Af Maria DEL:

Åbningscinematikken for spillet satte stemningen, hvor en svævende krystal taler til Neyrelle, som vi allerede kender fra Diablo IV. Hun er på en mission for at nå Akarat’s Tomb. Men alt er ikke godt med eventyreren. Det korte klip viser hende blive inficeret af stenen og ender med at fange hende i en hule i centrum af en kæmpe dæmon.





Ifølge en pressemeddelelse udsendt efter trailerens debut, er den nye Diablo 4-klasse Spiritborn, en helt ny klasse, der endnu ikke har været med i nogen tidligere Diablo-titler. Spiritborn er dybt knyttet til junglerne i Nahantu og bruger ånderne fra den gamle civilisation til at styrke deres egen kampkraft. Vi vil lære mere om Spiritborn under en afsløring den 18. juli, hvor Blizzard vil give spillerne et dybdegående kig på denne nye klasse og dens evner.

Historien i Vessel of Hatred fortsætter efter slutningen af Diablo 4 og tager os til en ny region i det sydlige Sanctuary kendt som Nahantu, eller Torajan for udenforstående. Dette landområde er tæt af jungle, men stadig lige så mørkt og ildevarslende som de øvrige regioner, spillerne har set indtil nu. Spillere har ikke set denne del af verden siden Diablo 2.

Hvis du ikke har gennemført hovedkampagnen, vil Vessel of Hatred starte med en opsummering og derefter lade dig spille videre derfra.