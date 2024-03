Diablo IV opdateret med Ray Tracing support

Blizzard har lige udgivet Titelopdatering 1.3.5 til Diablo 4, som tilføjer officiel support til Ray Tracing. For at være mere præcis har Blizzard brugt Ray Tracing for at forbedre spillets skygger og refleksioner.

28 mar. 2024 kl. 20:15 Af Kenneth Johansen DEL:

For at gå mere i detaljer vil Ray Tracing gøre solens skygger mere realistiske og livagtige. For eksempel vil skyggerne blive blødere, jo længere væk du ser fra bunden af et objekt.

På samme måde vil RT-refleksioner hjælpe med at give mere livagtige situationer. Derfor vil spillere se dele af miljøet, der tidligere var usynlige.

Blizzard har også delt PC-kravene til denne RT-opdatering. Ifølge holdet vil et NVIDIA GeForce RTX 2060 med DLSS Super Resolution kunne køre spillet ved 1080p/lav indstillinger med 30fps. For at ramme 1080p/høje indstillinger/60fps, skal du bruge et NVIDIA GeForce RTX 4060 med DLSS Super Resolution. Endelig anbefaler Blizzard at bruge en NVIDIA GeForce RTX 4080 med DLSS Frame Generation for 4K/Ultra med 60fps.





Michael Bukowski, Diablo IV's tekniske direktør, sagde: "Udgivelsen af Diablo IV var bare begyndelsen for os. Vi foretager regelmæssige iterationer baseret på spillerfeedback og udforsker, hvordan vi kan forbedre spillets visuelle udtryk og mørke atmosfære. Tilføjelsen af raytraced-effekter er vores næste skridt i at gøre Sanctuarys brutale verden mere fordybende end nogensinde før. Effekter som lynnedslag reflekteres nu i blod- og vandpytter, dunkle kældre og fangehuller er mere uhyggelige med realistiske bløde skygger, og den åbne verden og byer er mere jordnære med ekstra realistiske skygger og refleksioner. Vi er meget spændte på, at vores fællesskab kan opleve denne nye teknologi."

Kevin Todisco, Diablo IV's hovedsoftwareingeniør, tilføjede også: "Det var fantastisk at arbejde tæt sammen med NVIDIA for at bringe raytracing til Diablo IV. Erfaringen, de har med ray tracing-teknologier, var afgørende for at hjælpe os med at tage vores ray tracing-implementering til produktionens kvalitet, og biblioteker, de tilbyder som RTXMU, gav os et værdifuldt skub, mens vi udviklede."

Det er også vigtigt at bemærke, at Blizzard også vil forbedre spillets grafik, selv for dem der ikke bruger Ray Tracing. Denne opdatering vil tilbyde en bedre implementering af Ambient Occlusion. Derudover vil det tillade næsten alle objekter og karakterer at kaste dynamiske skygger.

Som altid vil Battlenet downloade denne opdatering, næste gang du starter dets klient. Du kan også finde de fulde patchnoter her.