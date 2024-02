Disney Epic Mickey: Rebrushed til PC

Det populære platform spil, som oprindeligt kom til Nintendo Wii i 2010, er nu officielt annonceret til PC i en Remastered version.

22 feb. 2024 kl. 07:45 Af Kenneth Johansen DEL:

THQ Nordic har annonceret, at Disney Epic Mickey: Rebrushed officielt kommer til PC i 2024. For at fejre denne annoncering har udgiveren delt en trailer, som du kan finde nedenfor.

Disney Epic Mickey er et 3D-platformspil, der oprindeligt kom til Nintendo Wii i 2010. Så, betragt Rebrushed som en remastered version af det. Med andre ord vil spillet have forbedret grafik.

I dette spil vil spillere kunne udforske et remastered Wasteland, fuld af Disney's tidløse karakterer og historier. Deres primære våben vil være en magisk pensel. Som sådan vil de kunne male for at skabe og tynde ud for at ændre.

Spillerne vil støde på forskellige ikoniske karakterer som Oswald the Lucky Rabbit, Walt Disneys første skabelse, mens de rejser mellem lande i Wasteland. De vil også kunne samle virtuelle Disney-pins, tackle kreative udfordringer og afsløre hemmeligheder, alt imens de udforsker klassiske platformsniveauer inspireret af animerede film og kortfilm.

Remasteret versionen lover at have avanceret gameplay med nye evner. Ifølge spillets beskrivelse vil Mickey nu have nye bevægelser såsom sprint, jordslag og sprint.

Endelig lover spillet at tilbyde høj genafspilning med flere afslutninger baseret på din unikke spillestil og beslutninger.