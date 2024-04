DLSS i tre nye spil, Manor Lords får 47% boost

Nyd en forbedret spiloplevelse med NVIDIA's AI-drevne opskalering og Frame Generation teknologi. Oplev Manor Lords i Early Access med DLSS, Oddsparks og Welcome to ParadiZe med DLSS 2 og DLAA.

18 apr. 2024 kl. 10:59 Af Maria DEL:

Med mere end 500 spil og apps, der bruger RTX-teknologier som DLSS, der tilføjes en ny række PC-spil hver uge support til NVIDIAs AI-drevne opskalering og Frame Generation tech. Denne uge tilføjer tre titler support til DLSS 2 opskalering med DLAA, herunder det populære Manor Lords, der lanceres i Early Access den 26. april.

Den glædelige nyhed for GeForce RTX-spillere er, at DLSS vil give en gennemsnitlig ydelsesforøgelse på 47% ved spil i 4K. Alt fra GeForce RTX 4070 og højere vil være i stand til at levere en 60+ FPS oplevelse ved denne opløsning. NVIDIA bemærker, at alle desktop GeForce RTX 40-seriekort kan levere en 60+ FPS oplevelse ved 1440p og 1080p med maksimale indstillinger.





Manor Lords er i øjeblikket det mest ønskede spil på Steam, med det ambitiøse middelalderlige strategispil, der blander bygning, social simulation og storslåede Total War-stil kampe. Det er netop den slags spil, der vil udfordre PC-hardwaren til det yderste, så det er en god ting, at det lanceres med DLSS.





Det andet DLSS-spil på programmet denne uge er Oddsparks: An Automation Adventure, der ligner Manor Lords i den forstand, at det kombinerer strategi, bygning og udforskning, dog med robotter og automation. Det lanceres i Early Access den 24. april med DLSS 2 opskalering og DLAA (AI-baseret anti-aliasing) support.





Det tredje og sidste DLSS-spil for denne uge er Welcome to ParadiZe fra Eko Software og Nacon, et overlevelses- og håndværkerspil sat i en zombie-ramt verden. Dette spil blev lanceret i marts 2024, men fik sin DLSS-opdatering denne uge. Det har i øjeblikket en 'Blandet' anmeldelseskarakter på Steam, men du kan installere en spilbar demo for at prøve det.