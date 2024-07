Dragon Age: The Veilguard på Comic Con

BioWare deltog i San Diego Comic-Con 2024 for at diskutere Dragon Age: The Veilguard og fremvise de stemmeskuespillere, der er valgt til det kommende action RPG.

29 jul. 2024 kl. 10:39 Af Maria DEL:

Mens de var der, talte Creative Director John Epler og Creative Performance Director Ashley Barlow kort med Gamesradar. Epler forklarede, hvorfor Dragon Age: The Veilguard tog så lang tid at lave:

"Vi havde andre projekter i gang hos BioWare også. Vi ville sikre os, at vi fik dette spil rigtigt. Det er den bedste version, det kunne være."

Ashley Barlow tilføjede:

"Vi begyndte at caste for fem år siden. Holdet, talentet har været på i fem år. Det tager lang tid at optage 700 karakterer, du ved - 80.000 linjer eller 140.000 linjer med alle Rooks. Det tager bare tid at lave noget godt."





Det er mange karakterer, men nogle af dem vil sandsynligvis kun have en eller to stemmelinjer. Samlet set vil Dragon Age: The Veilguard have flere stemmelinjer end sin forgænger (2014's Inquisition), der havde 88K, men stadig langt færre end andre spil. Red Dead Redemption 2 havde over 500K stemmelinjer, og Starfield havde over 250K.

Larian gav aldrig et fast tal for Baldur's Gate 3, men det er et sikkert bud, at det har langt flere stemmelinjer, i betragtning af at der er over 140 timers cutscenes og omkring 1,3 millioner ord i det prisvindende cRPG.





I et andet video-interview med The Gamer diskuterede John Epler, om det er nødvendigt at læse tegneserier og romaner før man spiller Dragon Age: The Veilguard.

"En af de ting, vi forsøger at sikre med spillene, er, at du ikke behøver at have forbrugt alt det perifere indhold for at forstå, hvad der foregår. Alligevel er der karakterer fra tegneserierne, især The Missing, den seneste, der dukker op i spillet. En er et par karakterer, vi har talt om før, Evka Ivo og Antoine, to Grey Wardens. Generelt elsker vi bare at sikre, at der er en kontinuitet. Igen, hvis du ikke læser tegneserierne eller bøgerne, ved du stadig, hvad der foregår, men hvis du gør, giver det dig det ekstra niveau af tekstur. Ærligt talt, det samme gælder endda for de tidligere spil. Vi vil sikre, at hvis du spiller de tidligere spil, får du den ekstra kontekst, den ekstra tekstur, men også vil vi give spillerne, der ikke nødvendigvis forbruger alt det perifere medie, mulighed for virkelig at komme ind i spillets historie og forstå, hvad der foregår."

Dragon Age: The Veilguard vil ikke blive vist på Gamescom 2024. På trods af fraværet er spillet ifølge EA stadig planlagt til en udgivelse i efteråret 2024 på PC, PlayStation 5 og Xbox Series S|X.