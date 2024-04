Dragons Dogma 2 sælger hurtigere end originalen

Dragon's Dogma 2 sælger dobbelt så hurtigt som forgængeren. På kun to uger har Capcom solgt 2,5 millioner kopier på verdensplan. Trods kontrovers omkring mikrotransaktioner, fortsætter spillet med at imponere fans.

3 apr. 2024 kl. 10:07 Af Maria DEL:

Efter en ventetid på 12 år mellem Dragon's Dogma og opfølgeren ser det ud til, at det har været til Capcoms fordel. I løbet af de første to uger har Dragon's Dogma 2 allerede solgt dobbelt så mange kopier som det første spil gjorde på en måned.

Den 2. april annoncerede Capcom, at Dragon's Dogma 2 har solgt 2,5 millioner kopier globalt siden lanceringen den 22. marts. Dette bringer Dragon's Dogma franchisens samlede salg op på 10 millioner, hvilket betyder, at det første spil har solgt omkring 7,5 millioner kopier, siden det blev lanceret i 2012. Dette inkluderer også den udvidede udgave Dark Arisen, der blev lanceret i 2013, samt portene til PC, PlayStation 4, Xbox One og Switch, der blev rullet ud mellem 2016 og 2019.





For lidt kontekst, tog det det originale Dragon's Dogma omkring en måned at nå blot en million kopier. Dragon's Dogma 2 er allerede ved at overhale sin forgænger i salget. Delvist skyldes det spillets positive omtale, men der er også noget at sige for, hvad over et årti af forventning og positiv hype kan gøre for en franchise.

Dog har Dragon's Dogma 2 ikke været uden kontroverser. Nogle af de største diskussioner omkring spillet har været på grund af de mikrotransaktioner, som Capcom har inkluderet, og som lader dig købe in-game ressourcer med rigtige penge. I mellemtiden siger Capcom, at de vil arbejde på opdateringer for at forbedre spillet løbende.