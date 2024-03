Dragons Dogma 2 Demo

Capcom har lige frigivet Karakter Skaber Demo til Dragon's Dogma 2. Spillere kan downloade dette værktøj for at skabe deres unikke Arisen. Og ja, du vil kunne overføre dine data til hovedspillet når det kommer ud.

8 mar. 2024 kl. 07:25 Af Kenneth Johansen DEL:

Mange mennesker forventede en mere "traditionel" demo. I stedet får vi en Character Creator og "storage demo". Så hvis man havde håbet at snuse lidt til spillet inden det udkommer bliver man altså skuffet. I det mindste med en "ordentlig" demo, ville vi kunne se, hvordan spillet kører på vores PC-systemer.

Uanset hvad, de interesserede kan downloade det fra Steam eller dette link.

Tilbage i november 2023 delte Capcom spillets officielle PC-krav. Disse PC-specifikationer virkede lidt høje, hvilket måske forklarer, hvorfor konsolversionerne kører ved 30fps. For spilning ved 2160i/30fps anbefalede Capcom en Intel Core i7-10700 eller AMD Ryzen 5 3600X med 16GB RAM og et NVIDIA GeForce RTX 2080 eller AMD Radeon RX 6700. Plus, disse krav var til ikke-RT-versionen af spillet.

Dragon's Dogma 2 kommer til PC den 22. marts. Heldigvis vil spillet understøtte DLSS 3 Frame Generation ved lanceringen. Dermed vil ejere af RTX40-seriens GPU'er være i stand til at forbedre ydeevnen, så de kan opnå framerates højere end 60fps.