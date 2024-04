Star Wars: Galaxy of Heroes lander på PC

EA bringer Star Wars Galaxy of Heroes til PC. Tilmeld dig nu til lukket beta via EA App. Overfør fremskridt fra mobil og oplev forbedret spilperformance.

5 apr. 2024 kl. 16:38 Af Maria DEL:

EA bringer Star Wars Galaxy of Heroes til PC otte år efter lanceringen på mobil

Star Wars Galaxy of Heroes er et Free to Play rollespil med samle elementer, der blev lanceret på iOS og Android i november 2015. EA har annonceret, at Star Wars Galaxy of Heroes snart lanceres på PC, og der er nu åben for registreringer til en lukket beta for mobilspillere via EA-appen.

Der er ingen omtale om en konsolport. Ifølge Game Informer har PC-versionen cross-save funktionalitet med mobilversionen sammen med forbedret ydeevne. Frame raten er fordoblet til 60fps, med anti-aliasing og højere opløsningsindstillinger.

Som man kunne forvente, er layoutet af spillet justeret på PC. Desuden er der mus og tastatur support med mulighed for tasteremapning. Mobilspillere kan føre deres fremskridt over til PC, og EA antyder, at begge versioner vil blive opdateret sideløbende når PC-versionen er ude.