Elder Scrolls 6's 'Spilbar' Status Kan Være Dårligt Nyt Efter Starfield

Seneste udmeldinger fra Bethesda om, at Elder Scrolls 6 er i en spilbar tilstand, kan betyde en lang ventetid på udgivelsen. Spændingen er stor, men den lange udviklingscyklus kan teste tålmodigheden hos fans.

15 apr. 2024 kl. 10:30 Af Maria DEL:

Bethesda's seneste udtalelser om, at Elder Scrolls 6 er i en spilbar tilstand, kan være dårligt nyt for spillets udgivelsesdato. Det lange ventetid for spillets udgivelse kan være lige så lang som timeline for Starfield. Bethesdas beslutning om at annoncere spillet tidligt kan føre til en længere ventetid, hvilket vil sætte tålmodigheden på prøve for spændte fans.

Spillets fremskridt forbliver indhyllet i mystik, med høje forventninger og usikkerhed om, hvornår det endelig vil blive frigivet. Oprindeligt annonceret tilbage i 2018 på E3, er Elder Scrolls 6 Bethesda's næste store projekt. Men de seneste kommentarer fra udvikleren kan være dårlige nyheder for dem, der håber, at spillet snart vil blive frigivet.





Forventningen til Elder Scrolls 6 har været tydelig, siden det 36-sekunders teaser trailer blev afsløret tilbage i 2018. Næsten seks år senere har Bethesda været ret stille om spillets fremskridt, indtil for nylig. I forbindelse med 30-års jubilæet for Elder Scrolls, blev der givet antydninger om, at Elder Scrolls 6 er i en spilbar tilstand. Udtalelsen hævdede: "Sidst, men ikke mindst, ja, vi er i gang med næste kapitel - Elder Scrolls 6. Selv nu, når vi vender tilbage til Tamriel og spiller tidlige bygninger, fylder det os med den samme glæde, spænding og løfte om eventyr."

Denne nyhed var spændende at høre i starten, men når man sammenligner den med udviklingen af Bethesda's seneste spil, Starfield, kan dette give nogle indblik i spillets udgivelsesdato. Den dårlige nyhed er, at dette peger mod en lang ventetid. Uanset hvor spændende det er at endelig få en opdatering fra Bethesda, kan man ved at se på Starfield og dets udviklingscyklus måske få en ide om hvornår Elder Scrolls 6 endelig vil blive frigivet.

Bethesda bekræftede tilbage i 2018, at Starfield var i en spilbar tilstand. Det var fem hele år før spillet så dagens lys. Hvis Elder Scrolls 6 er på en lignende timeline, så tyder det på, at ventetiden er længere end forventet. At se tilbage på udviklingen af Starfield kan være nøglen til at finde ud af, hvilket udgivelsesår der sigtes efter for Elder Scrolls 6.

Men hvis milepælen med at være i en spilbar tilstand er et tegn på spillets fremskridt, så kan der gå indtil 2029 før Elder Scrolls 6 bliver frigivet. De fem års mellemrum mellem bekræftelsen af Starfields spilbar tilstand og frigivelsen kan nemt gentage sig med Elder Scrolls 6. Der har næsten ikke været nogen betydelige opdateringer, så der er ingen måde at vide, hvordan spillet ser ud lige nu.

Det største problem, som Elder Scrolls 6 står overfor, er, at Bethesda annoncerede spillet alt for tidligt. Nylige kommentarer fra Bruce Nesmith, den tidligere hoveddesigner for Skyrim, hævder, at Bethesda var for hurtig med at annoncere Elder Scrolls 6. Et interview med Nesmith afslørede, at Bethesda bekræftede spillet tilbage i 2018 for at imødekomme fan-krav, men denne beslutning ser ud til at være kommet tilbage og hjemsøge studiet, da ventetiden nu føles længere end nogensinde.