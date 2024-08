Endelig! Versus Mode til Warhammer: Vermintide 2

Fatshark har annonceret, at den længe ventede Versus Mode til Warhammer: Vermintide 2 nu er blevet frigivet som åben beta.

22 aug. 2024 kl. 12:34 Af Maria DEL:

Versus blev først annonceret tilbage i 2019 og er nu endelig tilgængelig i en beta. Det er en 4v4 PVP+E spiltilstand, hvor hold skiftes til at spille som Ubersreik Five og Pactsworn. Hvert medlem af Ubersreik Five har stærkt tilpasselige builds, så spillere kan forfølge deres unikke spillestile.

Pactsworn vil kunne udnytte hele arsenalet af Skaven's specialklasser, hvilket betyder, at du kan spille som en Ratling Gunner, Packmaster, Gas Rat osv. Det bliver spændende at se, hvordan metaen udvikler sig, og hvilke specials der ender med at være de mest kraftfulde.





4v4 Vermintide Action

Selve tilstanden er en slags forenklet version af PvE i Vermintide 2. Ubersreik Five har mål, de skal fuldføre, og Pactsworn-holdet skal forhindre dem. Ifølge den beta-annonceringstrailer, som Fatshark har udgivet, er almindelige Vermintide 2-kort blevet ændret for at gøre dem mere passende til PvP-spil.

En lukket alpha for Versus Mode blev afholdt tidligere i år, og en af de almindelige balancekritikker, der kom frem, var, hvor svært det var at påføre skade på Ubersreik Five, som naturligt har en tendens til at favorisere ranged-karakterer, da melee-karakterer er mere sårbare over for Pactsworn-angreb.

Der var også klager over, at almindelige AI-kontrollerede hordes var på 'Recruit'-sværhedsgraden, hvilket gjorde det meget nemt for holdet, der spillede som Ubersreik Five, at forhindre sig selv i at blive overvældet.

Fatshark har udgivet et blogindlæg, der beskriver nogle af de ændringer, teamet har foretaget i mellemtiden. Pactsworn-spillere kan nu tilkalde deres egne mini-hordes for at dække deres fremrykninger, hvilket tilføjer noget strategi til spillets flow. Sundhedsforsyninger er også blevet placeret på mere synlige og sårbare steder, hvilket giver Pactsworn mulighed for potentielt at opsætte baghold for at fange sårede helte uforberedte.

Warhammer: Vermintide 2's Versus open beta er nu live.