Enshrouded runder en million solgte eksemplarer

Det er ikke kun Palworld der slår rekorder for tiden. Enshrouded runder en million solgte eksemplarer på kun et par dage i Early Acces.

30 jan. 2024 kl. 08:49 Af Kenneth Johansen DEL:

Enshrouded, det nyeste skud på stammen fra skaberne af Portal Knights, har allerede solgt over en million enheder siden lanceringen på Steam Early Access tidligere denne uge, hvilket markerer en betydelig milepæl for udviklerne.

Dette overlevelsesspil, inspireret af Zelda og Valheim, har skabt stor interesse og bekræfter endnu engang den enorme tiltrækningskraft inden for genren, især efter den globale succes, der fulgte Palworld. Holdet bag Enshrouded, Keen Games, udtrykker deres taknemmelighed overfor deres fans:

"Enshrouded har på blot fire dage tiltrukket over en million spillere. Vi er fuldstændig overvældede af dens succes og den overvældende positive modtagelse. Fra hjertet vil vi gerne takke alle vores spillere. Vi er begejstrede for at meddele, at dette kun er begyndelsen for Enshrouded. Vi ser frem til at fortsætte udviklingen af spillet med jeres støtte for at gøre Enshrouded til det bedst mulige spil. Endnu engang, en varm tak til alle."





Keen Games ser ud til at have skabt noget, der virkelig værdsættes af fans af Survival/RPG genren. Kreativ direktør Antony Christoulakis hos Keen Games har tidligere forklaret konceptet med den opdelte verden i Enshrouded på denne måde:

"Vi har den øvre verden, der stadig er ødelagt, men bærer ånden fra skønheden i forladte steder. Det er postapokalyptisk og inspirerer os visuelt. Der er stadig solskin, men det handler også om håbet om at skabe noget nyt fra fortidens aske, udforske den ødelagte verden, opdage fortidens hemmeligheder og intriguer samt tage ressourcerne for at opbygge dit eget hjem, der gradvist vokser."





Det er værd at bemærke, at Keen Games har en god historie med succesfulde udgivelser, herunder Portal Knights. Dette tidligere spil har også nydt popularitet og ros fra fans og har bidraget til at etablere udviklerne som pålidelige skabere af underholdende og velmodtagne spil.

Enshrouded er nu tilgængelig på Steam Early Access med en midlertidig rabat på 10% i mindre end to dage. En fuld spiludgivelsesdato er endnu ikke annonceret, men forventes inden for det kommende år. konsol versioner forventes også at blive udgivet omkring samme tid.