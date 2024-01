Fortnite vender tilbage til iOS i Europa

Epic Games bekræfter, at de vil bringe Fortnite tilbage til iPhone og iPad i Europa senere i år via en ny Epic mobilspil-butik. Dette markerer spillets officielle tilbagevenden til Apples platform, takket være EUs nye Digital Markets Act.

26 jan. 2024 kl. 08:44 Af Maria DEL:

Efter Apples nylige meddelelse om at tillade tredjeparts app-butikker for iOS-brugere i Den Europæiske Union, bekræfter Epic Games, at de vil bringe Fortnite tilbage til iPhone og iPad i Europa senere i år - via en ny Epic mobilspilsbutik. Dette vil markere spillets officielle tilbagevenden til Apples platform siden det blev trukket tilbage i august 2020, efter Epic tilbød rabatter til betalinger foretaget direkte til sin egen butik, i stedet for Apples App Store og Google Play, som ville tage en 30-procent del af indtjeningen på spillet og DLC.

iOS-brugere har været nødt til at bruge Xbox Cloud Gaming eller GeForce Now for at spille Fortnite, men dette vil snart være fortid for dem, der bor i Europa. Fortnites store tilbagevenden til iOS i Europa er alle takket være EU's nye digitale markedslov, som træder i kraft den 7. marts. Dette giver udviklere mulighed for at tage betalinger og distribuere apps uden for App Store.





Apple introducerer også en ny gebyrstruktur, der hævder at koste mindre, hvis ikke det samme, for de fleste udviklere, der udgiver til europæiske markeder. Selvom de kommende ændringer vil tillade Epic Games at tjene penge på iOS-brugere igen (i det mindste i Europa), kaldte grundlægger og CEO Tim Sweeney Cupertino ud for de "nye gebyrer på downloads og nye Apple-skatter på betalinger, de ikke behandler."

Den øverste leder spottede senere flere mindre fine punkter i detaljerne for de nye vilkår, især de vilkår, der er relateret til at anmode om en rettighed fra Apple. "Under hvilken mulig teori om antitrustregulering er det acceptabelt for et monopol at beslutte, hvilke virksomheder der har lov til at konkurrere med det, og under hvilke vilkår de kan konkurrere? Apple gør grin med fri markeds konkurrence," sagde Sweeney i et indlæg på X.

Den vrede tone her kommer ikke som nogen overraskelse, især efter at den amerikanske højesteret afviste Epics appel om, at Apple overtrådte føderale antitrustlove tidligere denne måned.