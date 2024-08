Epic Games Store på iOS og Android

Ny Epic Games Store nu tilgængelig på iPhones i EU og Android globalt. Indeholder Fortnite, Rocket League Sideswipe og Fall Guys mobilversion. Mere info på store.epicgames.com

20 aug. 2024 kl. 06:20 Af Maria DEL:

I fredags offentliggjorde Epic Games lanceringen af deres Epic Games Store, som nu kan downloades på iPhones i Den Europæiske Union samt på Android-enheder globalt. Dette følger efter virksomhedens meddelelse i marts.

Butikken åbner med tre spil: Fortnite, Rocket League Sideswipe og den nye mobilversion af Fall Guys. Epic Games arbejder desuden på at give andre udviklere mulighed for at udgive deres spil og apps gennem Epic Games Store i fremtiden.

Derudover planlægger virksomheden at gøre sine spil tilgængelige i uafhængige mobilbutikker, herunder AltStore PAL.

Fortnite er vendt tilbage til iOS efter at være blevet fjernet fra Apples App Store for over fire år siden, som følge af juridiske konflikter og ændringer i lovgivningen på grund af EU's Digital Markets Act. Den nyeste Fortnite Battle Royale Chapter 5, Season 4: Absolute Doom er nu tilgængelig på mobile enheder og andre platforme.

Epic Games har påpeget, at installationen af Epic Games Store på iOS og Android i øjeblikket er kompliceret på grund af flere trin, forvirrende indstillinger og advarsler fra Apple og Google.

Epic fortsætter med at udfordre disse forhindringer i retten og samarbejder med globale myndigheder for at fjerne, hvad de anser som "konkurrencebegrænsende vilkår" pålagt af Apple og Google.

Epic Games samarbejder med tredjeparts mobilapp-butikker for at øge udbredelsen af deres spil.

Først lancerer de på AltStore PAL for iOS-brugere i Den Europæiske Union, med planer om at udvide til Aptoides iOS-butik i EU og ONE Store på Android. Derudover planlægger virksomheden at bringe deres spil til andre butikker verden over.

Epic Games har gjort AltStore PAL, en app der udnytter EU's Digital Markets Act (DMA) til at tilbyde en tredjeparts app-butik til EU-brugere, gratis tilgængelig.

Dette understøttes af en "MegaGrant" fra Epic Games, som dækker Apples Core Technology-gebyr og gør AltStore PAL tilgængelig uden abonnement.

Detaljerede instruktioner til download og installation af Epic Games Store på både iOS- og Android-enheder findes på virksomhedens officielle hjemmeside - store.epicgames.com

Brugere kan finde yderligere information og videoguides om installationsprocessen på Fortnite-, Fall Guys- og Rocket League Sideswipe-bloggene.

I forbindelse med lanceringen udtalte Tim Sweeney, CEO og grundlægger af Epic Games: "Mobiløkosystemet er endelig ved at åbne op for konkurrence, og vi ser tidevandet vende. Vi er taknemmelige over for Europa-Kommissionen for at muliggøre lanceringen af Epic Games Store, hvilket gør det muligt for os at tilbyde vores spil til iOS-brugere i Den Europæiske Union. Nu kan både europæiske iOS-brugere og alle Android-brugere få adgang til vores butik og spil, ligesom de har kunnet på åbne platforme som PC og Mac. Selvom kampen ikke er ovre, er dette et reelt fremskridt for udviklere og forbrugere, som nu kan begynde at nyde godt af øget konkurrence og flere valgmuligheder."