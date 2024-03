Epic Games Store til Android og iOS annonceret

Epic Games teaser om at udvide deres spilbutik til iOS og Android-enheder. Dette betyder fair vilkår for udviklere og flere spilmuligheder for brugerne.

21 mar. 2024 kl. 10:33 Af Maria DEL:

Epic Games har teaset på sociale medier, at deres Epic Games Store er ved at udvide til iOS og Android-enheder. Dette kommer efter deres tidligere annoncering i år. Indtil nu har Epic Games Store kun været tilgængelig på Windows og Mac computere som et alternativ til platforme som Steam og GOG.

Virksomheden lover fair vilkår for udviklere, med den samme indtægtssplitning på Android som på PC. Dette betyder, at udviklere vil beholde 88% af deres spils indtægter, mens Epic tager en 12% del. Dette er mærkbart lavere end Googles andel på Play Butikken, der kan være så høj som 30%. Dog annoncerede Google i 2021 en nedsat andel på 15% for udviklere på deres første $1 million i indtægt.

Hvad angår Apple-enheder, har Epic længe planlagt at lancere en butik til iPhones og iPads. Dette blev muligt med iOS 17.4, der introducerede support til tredjepartsappbutikker, takket være EU's Digital Markets Act (DMA). Dog er denne funktion i øjeblikket kun tilgængelig for brugere i Den Europæiske Union på grund af regler og regulativer. Derfor, selvom Epic Games Store kommer til iOS, vil den ikke være tilgængelig for brugere i andre regioner, der ikke er omfattet af disse regler.

Tidligere på måneden var der en tvist mellem Apple og Epic Games om licensaftaler, hvilket resulterede i midlertidig aflysning og efterfølgende genindsættelse af Epic Games' udviklerkonto af Apple. Denne tvist centreret sig om tilgængeligheden af Fortnite på App Store i Europa.

Hvad angår lanceringen af den mobile Epic Games Store, forventes det at ske "senere på året." Den præcise lineup af spil til den mobile version er stadig usikkert, selvom det er sandsynligt, at Fortnite vil være inkluderet. Andre titler som Rocket Racing, Rocket League Sideswipe og Postparty blev vist på et promoveringsbillede, men det bemærkes, at dette billede kun er et koncept, så den faktiske spil lineup kan variere.