Epic Games Stores gratis spil afsløret

Epic Games Store tilbyder et nyt gratis spil hver uge. Denne uge kan du hente Infinifactory! Næste uges gratis spil er Doors: Paradox. Tjek det ud!

29 jan. 2024 kl. 07:51 Af Maria DEL:

Epic Games Store fortsætter sin tradition med at give et nyt gratis spil hver uge til sine brugere. I denne omgang er det Infinifactory, der er det aktuelle spil, og det kommende gratis spil er Doors: Paradox. Både Infinifactory og Doors: Paradox er spil, der har modtaget blandet kritik fra anmeldere, men spillerne har givet dem høje ratings på Steam.





Fans af puslespil har meget at glæde sig over ved de seneste gratis spiltilbud fra Epic Games Store. Infinifactory er det aktuelle gratis spil på Epic Games Store. Spillet har modtaget blandet kritik fra anmeldere, men det har nydt en betydeligt mere positiv reaktion fra spillernes side. Infinifactory har en "Overvældende Positiv" rating på Steam, og mange har rost det for dets sandbox-puslespil. Spillet handler om at bygge fabrikker for "alien overlords." Infinifactory er fyldt med indhold, og det at få det helt gratis gennem Epic Games Store er bestemt et kup.

Det gratis spil på Epic Games Store for ugen fra 1. februar til 8. februar er Doors: Paradox. Hver torsdag får Epic Games Store-brugere et nyt gratis spil, og de får en idé om, hvad de kan forvente fra den følgende uge. Doors: Paradox er et puslespil, hvor du interagerer med "håndlavede 3D-dioramaer" for at finde spor og "nyttige genstande" for at løse hvert puslespil. Doors: Paradox er betydeligt kortere end Infinifactory, men det er blevet godt modtaget af fans af puslespil, og det har i øjeblikket en "Meget Positiv" samlet rating på Steam.





Fordelt mellem Infinifactory og Doors: Paradox er det klart, at fans af puslespil har meget at glæde sig over, når det kommer til den seneste batch af gratis spil fra Epic Games Store. De gratis spil fra Epic Games Store repræsenterer et bredt spektrum af genrer, så enhver, der ikke er interesseret i puslespil, burde være i stand til at finde noget, der passer til deres interesser på et tidspunkt i de kommende uger.

Hvad de fremtidige gratis spil fra Epic Games Store vil være, er der endnu ingen information på. Epic Games Store har vist, at de gratis spil kan være alt fra store AAA-blockbustere til obskure indie-spil, så fans vil bare være nødt til at holde sig opdateret.