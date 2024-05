Er Valve snart klar med en 6v6 Shooter?

Ifølge nye leaks er Valve på vej med et nyt spil som eftersigende er et 6v6 3rd Person Shooter.

17 may. 2024 kl. 07:25 Af Kenneth Johansen DEL:

Nye detaljer er kommet frem om Valves nye spil under udvikling, herunder at det officielt vil blive kaldt Deadlock. Under udviklingen hos Valve har spillet været kendt som Neon Prime og Citadel.

Ifølge Gabe Follower på Twitter er der mange nye oplysninger om spillet.

Deadlock vil efter sigende være en 6 vs 6 tredjepersons helte-shooter. Spillet vil indeholde et stort kort med fire baner at angribe, som har tower defense-mekanik samt forskellige genstande og evner at udnytte. Gabe Follower tilføjer, at Deadlock vil have et fantasy-miljø "blandet med steampunk. Magikere, mærkelige væsener og robotter."

Endelig siger de, at spillet vil indeholde hurtig rejse ved hjælp af flydende skinner "lignende Bioshock Infinite".

På tidspunktet for udgivelsen er disse oplysninger endnu ikke blevet bekræftet af Valve. Derfor bør alle oplysninger om Deadlock, inklusive navnet, tages med et gran salt.

Lækeren konkluderede, at dette vil være en blanding af Dota 2, Team Fortress 2, Overwatch, Valorant, Smite og Orcs Must Die.