Få The Callisto Protocol gratis

KRAFTON giver i øjeblikket The Callisto Protocol gratis væk på Epic Games Store i en begrænset periode. Fra den 22. august til den 29. august kan PC-spillere besøge spillets side på EGS og få deres gratis kopi.

23 aug. 2024 kl. 12:25 Af Maria DEL:

The Callisto Protocol er et tredjepersons action-adventure-spil med survival horror-elementer. I dette spil vil du stå over for skræmmende, hurtigt muterende væsener, som du kan bekæmpe med både skydevåben og nærkamp. Du kan også finde og samle genstande for at låse op for nye våben og udstyr, der kan hjælpe dig med at undslippe farerne på Jupiters Døde Måne.

The Callisto Protocol blev lavet med Unreal Engine 4 og var et af de flotteste spil i 2022. Det ser stadig fantastisk ud i dag. Da det først blev udgivet, var der dog nogle irriterende stutter-problemer på grund af shader-kompilering. Udviklerne fik dem rettet, men der er stadig nogle problemer med, hvordan spillet kører, især med Ray Tracing. Dog har vi opdaget, at spillet kører bedre i den seneste version, og der er færre problemer med stuttering under bevægelse.





Selvom The Callisto Protocol ikke var lige så godt som Dead Space, nød jeg det virkelig. Ærligt talt synes jeg ikke, det er et dårligt spil. Det kunne bare ikke helt måle sig med det originale Dead Space. Desuden blev det udgivet samtidig med Dead Space Remake, hvilket betød, at det stod over for hård konkurrence.

Til sin fordel støttede Striking Distance Studios spillet med nogle fede gratis opdateringer. I januar 2023 fik vi en New Game+ Mode. Derefter tilføjede udviklerne en Hardcore Mode i februar 2023. Og endelig modtog spillet en Dismemberment Mode i april 2023.

Det er også værd at bemærke, at KRAFTON fjernede Denuvo anti-tamper teknologien i marts 2024. Så det er endnu en fed ting at huske på.

Du kan få din gratis kopi via dette link.