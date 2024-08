Første gameplay-trailer frigivet for Dune: Awakening

Funcom har frigivet den første officielle gameplay-trailer for Dune: Awakening. Ifølge udviklerne giver denne trailer et indblik i spillerens rejse fra overlever til spice-jæger.

21 aug. 2024 kl. 06:15 Af Maria DEL:

Dune Awakening lover at blande de bedste elementer fra sandkasse-overlevelsesspil med det sociale aspekt fra store multiplayer-spil. Eller i det mindste er det Funcoms intention. Ligesom andre spil har det kampe, erfaringspoint, et crafting-system samt et system til at bygge baser.

Spillere vil kunne forme deres identitet og opbygge deres overlevelseschancer, fra dyb karaktertilpasning til færdigheder og evner. Derefter kan de søge i ørkenerne efter massive spice-udblæsninger for at høste det mest værdifulde stof i universet. Desuden vil de kunne skabe et guild og vokse den til en House Minor ved at alliere sig med en af de Store Huse.

Dune Awakening vil blive drevet af Unreal Engine 5 og vil fuldt ud udnytte både Nanite og Lumen. Som NVIDIA også har afsløret, vil spillet understøtte DLSS 3, når det udkommer.

Dune Awakening sigter i øjeblikket mod en udgivelsesdato i begyndelsen af 2025 på PC. Desværre har vi ikke en præcis dato for, hvornår det vil udkomme.