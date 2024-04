Første hotfixes til No Rest for the Wicked

Moon Studios arbejder på at løse en række klager omkring spillet. De har lanceret de første rettelser til No Rest for the Wicked, og forbedringer er på vej.

22 apr. 2024 kl. 11:32 Af Maria DEL:

Moon Studios har annonceret den første bølge af hotfixes til No Rest for the Wicked, deres action RPG, der blev lanceret på PC i Early Access sidste uge. I dagene efter lanceringen sprang spillere på sociale medier og spillets Steam-side for at fremhæve en række præstationsproblemer med spillet samt ønsker om visse justeringer og forbedringer.

De første to opdateringer, der adresserer disse behov, er nu blevet frigivet, og Moon Studios er forpligtet til at forbedre spillet i en hurtig takt for at sikre en problemfri indgang for alle. "Endnu engang tak til jer alle for at gøre vores Early Access-lancering så fantastisk," sagde studiet på Twitter / X. "Dagens hotfix er den første af mange kommende opdateringer for at forbedre No Rest for the Wicked på vejen til vores 1.0-udgivelse. Vi hører jer!"





Den første hotfix, udstedt i weekenden, inkluderede rettelser til balancen, reduktion af våbenholdbarhedsskade, reduktion af reparationsomkostninger, reduktion af udholdenhedsomkostninger, samt nogle ændringer af byttet, fejlrettelser for stabilitet og fejlrettelser for en række bugs.

Den anden hotfix, der blev lanceret i går, fokuserer på forbedring af spilpræstationer såvel som holdbarhed, madomkostninger og introduktion af fiskestænger til Whittackers byttetabel.

Moon Studios har også "forbedret fjendespawning i Nameless Pass, rettet nogle huller i lokalisationen og knust en håndfuld bugs." Dykker vi ned i de lovede præstationsforbedringer, bør No Rest for the Wicked nu have "forbedret almindelig renderingpræstation, tilføjede optimeringer i Balance og Performance kvalitetsniveauer, forbedret almindelig præstation af visuelle effekter og tåge, forbedret præstation i skibets prolog og yderligere mindre præstationsforbedringer."

For de spillere, der stødte på vanskeligheder i spillets tidlige stadier, bør det nu køre i bedre stil, eller i det mindste med færre uklarheder. Hvis du ikke kan køre spillet nu, er det bedst at holde øje med opdateringerne på No Rest for the Wicked's sociale mediekanaler. Moon Studios arbejder i øjeblikket hårdt på forbedringer til spillet, og der er håb om, at dets største problemer vil blive adresseret i løbet af de kommende uger.