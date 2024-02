Første trailer til Borderlands filmen er ude

Vi har nu endeligt fået den første trailer til Borderlands filmen, og den rammer sømmet ret godt på hovedet i forhold til stil og tone.

22 feb. 2024 kl. 13:44 Af Kenneth Johansen DEL:

Det er gået år, siden Borderlands-filmen først blev annonceret, og nu har vi endeligt den første rigtige trailer efter vi er blevet teaset med billeder. Der er fuld knald på traileren der på mange måder skaber en stemning der minder dejligt meget om de kaotiske spil.

Traileren introducerer os for historiens grundlæggende elementer, som burde være genkendelige for enhver Borderlands-fan: en gruppe skattejægere, herunder Lilith (Cate Blanchett) og Roland (Kevin Hart), kommer til det fjendtlige Pandora i søgen efter en vault, der siges at indeholde ubeskrivelige rigdomme, og de ledes af en robot ved navn Claptrap, med stemme af Jack Black.

Hvad de finder, når de kommer derhen, er en underlig og farlig planet fuld af underlige typer og skræmmende skabninger. Traileren giver os også et kig på nogle andre seriefavoritter som Tannis (Jamie Lee Curtis) og Tiny Tina (Ariana Greenblatt), selvom det virker som om deres roller her måske er lidt anderledes end i spillene.

Filmen følger ikke den samme historie som spillene og vil altså ikke indgå i samme tidslinje medmindre der også her startes en Multiverse historie op. Karakterer som Roland og Lilith blev først introduceret i det originale Borderlands, men karakterer som Tiny Tina, der er meget fremtrædende i traileren, kom først med Borderlands 2. En af de interessante ting ved denne trailer er, hvor meget den ligner Borderlands, på trods af at den klogt nok undgår spilseriens karakteristiske celleskygge-grafikstil. Selv uden det, vækker filmen spillets ånd ret godt, med billeder der synes at være helt i tråd med seriens utroligt tåbelige tone.

Udover rollebesætningen i traileren, stjerner filmen også Gina Gershon (Thanksgiving) som Moxxi, Edgar Ramirez (Dr. Death) som Atlas, Janina Gavankar (The Morning Show) som Knoxx, Cheyenne Jackson (American Horror Story) som Jakobs, og Haley Bennett (The Magnificent Seven) i en ubestemt rolle.

Filmen forventes at udkomme den 9. august.