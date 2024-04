Fallout 4 opdatering er klar til Amazons serie

Den længe ventede 'next-gen' version af Fallout 4 lanceres d. 25. april, med ekstra indhold for alle spillere. Gratis opgradering, ny stabilitet, mods, bugfixes og tilgængelig på Epic Games Store og Steam.

12 apr. 2024 kl. 11:25 Af Maria DEL:

Den længe ventede "next-gen" version af Fallout 4 lancerer den 25. april, samtidig med den nye interesse interesse og kritikerros, som den nye Fallout tv-serie på Amazon Prime Video har fået. Denne opdatering vil også blive ledsaget af yderligere indhold til alle spillere, hvilket giver det ni år gamle spil en opfriskning lige når mange har lyst til at vende tilbage.

Den gratis opgradering, annonceret af Bethesda Game Studios torsdag, gør Fallout 4 til en nativ applikation på PlayStation 5 og Xbox Series X og giver brugerne muligheden for at vælge mellem en præstations- eller en kvalitets-tilstand, der enten øger billedopløsningen eller spilbarheden til 60 frames per sekund.





PC-spillere med Fallout 4-versioner gennem Steam, Microsoft Store og GOG vil få en titelopdatering, der leverer stabilitet, modifikationer og fejlrettelser. En titelopdatering til PS4- og Xbox One-versionerne bringer også stabilitetsforbedringer samt rettelser til login og opgaver.

Som en del af den generelle modernisering af spillet, vil Fallout 4 være tilgængeligt på Epic Games Store den 25. april, og det vil også være Steam Deck-verificeret. Indholdsopdateringen er tilgængelig for alle spillere og kommer fra Creation Club, som er en online mod butik for spillet, som Bethesda lancerede i 2017. Dette inkluderer: - Nye våben og rustninger - Nye quests og eventyr - Forbedrede grafiske effekter - Interessante karakterer og bosætninger - Og meget mere!

Dette er den seneste bølge af indholdsopdateringer og tiltag for at fange fornyet interesse for franchisen efter premieren på tv-serien. Det seneste spil i serien, den live service multiplayer RPG Fallout 76, er gratis for Amazon Prime-abonnenter som en Prime Gaming fordel fra den 11. april.





Fallout 76 er også gratis for alle med en Xbox One eller Series X i den kommende weekend, indtil den 15. april, selvom de ikke har et Xbox Game Pass Core-abonnement, der giver adgang til multiplayer.

Og for ikke at blive glemt, vil mobile spillere, der nyder Fallout Shelter, se karakterer fra serien i deres Vaults, herunder Lucy og The Ghoul, samt temaer, våben og outfits fra serien.