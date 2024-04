Fallout 5 lanceres efter Elder Scrolls 6

Bethesdas Todd Howard bekræfter, at Fallout 5 er lang tid væk, på trods af fornyet interesse for franchisen.

22 apr. 2024 kl. 11:12 Af Maria DEL:

Fallout nyder for øjeblikket en betydelig genopblussen, takket være Amazon Prime Videos Fallout TV-adaptation. Seriens succes kom som en stor overraskelse, med mange seere, der blev inspireret til at spille Fallout videospillene for at udforske mere af franchisens lore og historie.

Det seneste spil i hoved serien Fallout 4 er steget op på spilcharts i denne måned, med titusindvis af spillere der hopper ind for at opleve (og genopleve) eventyret. Men for dem, der måske venter på, hvad der kommer som det næste i den populære serie, er der et langt ventetid forude.

I kølvandet på lanceringen af Fallout TV-serien talte IGN med Todd Howard fra Bethesda Game Studios om det næste spil i serien, Fallout 5, og han bekræftede, at planerne ikke har ændret sig. Mens det er bekræftet at være under udvikling, vil det ikke komme før efter Elder Scrolls 6 lanceres. På nuværende tidspunkt har ingen af spillene en fast udgivelsesdato.

Ifølge kommentarer fra Xbox-chefen Phil Spencer under undersøgelsen af FTC om Microsofts opkøb af Activision Blizzard, er Elder Scrolls 6 mindst "fem plus år væk". Hvis vi følger denne logik til udviklingen af Fallout 5, vil det være urealistisk at forvente spillet før 2030, hvilket er tankevækkende. Der kan ske meget i den tid.

Det er fair at antage, at Amazon's Fallout-serie vil være helt afsluttet til den tid, og hypen omkring serien vil sandsynligvis være forsvundet. Det vil også være 15 år siden udgivelsen af Fallout 4, hvilket er utroligt lang tid at vente på en opfølger.

Uanset hvad ser det ud til at være planen, da Todd Howard for nylig har bekræftet, at Elder Scrolls 6 forbliver prioriteret hos Bethesda. "Jeg vil undgå at sætte datoer på noget," fortalte han nylig til IGN. "Det har jeg lært på den hårde måde. Så selvfølgelig er vores fokus lige nu på nyt udviklingsarbejde Elder Scrolls 6, men det betyder ikke, at vi ikke laver planer for andre ting."

Howard delte også, at både Fallout 76 og Starfield vil få opdateringer i fremtiden, og at Bethesda i øjeblikket arbejder hårdt på nyt indhold til begge spil.