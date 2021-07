FIFA 21: Datoen for frigivelsen er lækket

Electronic Arts har officielt annonceret, at FIFA 21 frigives på både Origin og Steam den 9. oktober. Spillet bruger en Frostbite Engine, og spillets Steam Store er åbnet.

19 jun. 2020 kl. 11:30

I henhold til pressemeddelelsen, får FIFA 21 flere måder at kunne spille på end nogensinde før, herunder UEFA Champions League og CONMEBOL Libertadores.

Desværre har EA ikke afsløret yderligere detaljer om FIFA 21. Sammen med annonceringen af lanceringsdatoen, har EA Sports også frigivet en ny FIFA 21 trailer, som du kan finde nedenfor.

Source: ES Sports







Selvom EA Sports ikke har afsløret nogen detaljer om spillet, har de gjort spillet tilgængeligt til forudbestilling på Steam. Man kunne undre sig over, hvor EA Sports ikke har frigivet screenshots fra FIFA 21.





OPDATERING:

Efter vi skrev nyheden i går, er der tippet nye informationer til. Electronic Arts har officielt bekræftet, at pc-versionen af FIFA 21 vil være baseret på den aktuelle gen-version og ikke på den næste gen-version.

”FIFA 21 on PC will be the same version as released on PlayStation 4 and Xbox One. We’ll have more information on it in the coming weeks.”



Source & Image credit:

EA Sports