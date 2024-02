Final Fantasy VII Rebirth Demo til PS5

Seneste State of Play af PlayStation afslører spændende detaljer om det meget ventede spil, Final Fantasy VII Rebirth. Prøv den nye demo nu på PS5. Udgivelsesdato 29. februar.

9 feb. 2024 kl. 08:09 Af Maria DEL:

I løbet af deres seneste State of Play-præsentation, gav PlayStation fans af det højt forventede spil, Final Fantasy VII Rebirth, et glimt af hvad de kan forvente. Udgiveren Square Enix gjorde dette ved at give indsigt i spillets mekanik, historie og immersive verden. Under præsentationen løftede Square Enix sløret for en spændende nyhed, nemlig tilgængeligheden af en spilbar demo for Final Fantasy VII Rebirth på PS5.





Denne demo, giver spillerne mulighed for at dykke ned i en flashback-sektion centreret omkring Nibelheim-incidenten. Denne del af spillet gør det muligt for spillerne at træde i skoene på både den ikoniske protagonist, Cloud Strife, og den frygtindgydende antagonist, Sephiroth. Dette giver vigtig kontekst til spillets fortælling og karakterer, og forbedrer spiloplevelsen.

Der blev også vist en 11-minutters gameplay video under præsentationen, der fremhævede den store og forskelligartede verden i Final Fantasy VII Rebirth. Spillere kan forvente et ekspansivt verdenskort, der indeholder alt fra udbredte byer til tårnhøje bjerge og frodige græslande. Videoen demonstrerede forskellige måder at bevæge sig rundt i verden på, herunder køretøjer, mounts, og de elskede Chocobos. Gameplayet fremhævede også engagerende quests og et væld af minispil, såsom det deckbuilding kortspil, Queen's Blood. Gameplay videoen satte også fokus på spillets imponerende visuelle og detaljerede ansigtsanimationer, der forbedrer den narrative oplevelse.





Final Fantasy VII Rebirth vil give spillerne mulighed for at vælge mellem performance mode, der prioriterer frame rate, og grafik mode, der prioriterer 4K opløsning. Dette sikrer en optimal spiloplevelse tilpasset individuelle præferencer. Square Enix afslørede desuden planer om at opdatere demoen før spillets fulde udgivelse senere denne måned. Denne opdatering introducerer Junun-regionen, som spillerne frit kan udforske. Denne opdatering sigter mod at fordybe spillerne yderligere i verdenen af Final Fantasy VII Rebirth, og give dem et glimt af spillets store og fascinerende univers. Den længe ventede demo for det kommende spil kan nu downloades fra PlayStation Store. Det fulde spil er planlagt til udgivelse på PS5 den 29. februar.