Flere tekniske oplysninger om Gears of War: E-Day

For et par dage siden afslørede Microsoft en forløber til det første Gears of War-spil kaldet Gears of War: E-Day. Gears of War: E-Day vil blive drevet af Unreal Engine 5, og i dag kan vi dele nogle yderligere tekniske detaljer om det.

13 jun. 2024 kl. 09:57 Af Kenneth Johansen DEL:

Ifølge Microsoft vil Gears of War: E-Day bruge Ray Tracing til at forbedre belysning, refleksioner og skygger. Desuden vil spillet have over 100 gange flere miljø- og karakterdetaljer end Gears 5. The Coalition lover også at implementere næste generations ødelæggelse og vold. Ikke nok med det, spillet vil have banebrydende animationsteknologi. Med andre ord lover dette at blive et af de bedst udseende spil i UE5.

Da Gears of War: E-Day bruger UE5, kan vi antage, at den ray-traced belysning vil være Lumen. Når alt kommer til alt, er Lumen en form for Ray Tracing. Med hensyn til de ray-traced skygger kunne Microsoft referere til Virtual Shadow Maps og vi antager også, at spillet vil udnytte Nanite.





The Coalition har også bekræftet igen, at spillets debuttrailer var en in-engine trailer og ikke en CG-trailer. Selvom vi ikke ved, på hvilken platform det kørte, var det ikke en forudindspillet video. Så lad os vente og se, om udviklerne vil være i stand til at matche disse grafikker.

Gears of War: E-Day finder sted fjorten år før Gears of War. Krigsheltene Marcus Fenix og Dom Santiago vender hjem for at stå over for et nyt mareridt: Locust Horde. Disse underjordiske monstre, groteske og ubarmhjertige, bryder frem fra undergrunden og belejrer menneskeheden selv.

Noget andet interessant er, at denne nye GoW: E-Day ikke vil være et open-world spil. I stedet vil det være et helt lineært spil. Det kommer direkte fra spillets instruktør, Nicole Fawcette. Og for at være ærlig er jeg glad for, at spillet ikke vil jage open-world trenden. Lad udviklerne fortælle en overbevisende lineær historie i stedet.

Der er i øjeblikket ingen ETA på, hvornår dette nye GoW-spil vil udkomme. Naturligvis vil vi sørge for at holde dig opdateret.