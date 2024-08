For The Stars annonceret

Snail Games har officielt afsløret deres nye AAA-rumspil, For The Stars, som kommer til de nyeste konsoller og PC og som er et Open World Survival MMO med fokus på overlevelse og udforskning af rummet med en høj grad af realisme.

I dette spil træder du ind i rollen som en frygtløs opdagelsesrejsende og videnskabsmand, hvor du får muligheden for at rejse fra planet til planet, afdække hemmelighederne fra fremmede civilisationer, opspore sjældne og eksotiske skabninger og udnytte ressourcer for at tæmme de farlige biomer, du støder på på de mange forskellige planeter, der venter på at blive udforsket.

I det ambitiøse og vedvarende multiplayer-univers i For The Stars vil du kunne opbygge og udvide forposter på tværs af kosmos, overvinde udfordringerne i fjendtlige biomer, smede alliancer og skabe en arv, der strækker sig over hele galaksen.

Ifølge pressemeddelelsen lover spillet at byde på mangfoldige verdener. Hver planet, du besøger, vil præsentere nye udfordringer og belønninger med unikke økosystemer, skabninger og ressourcer. Fra frodige, grønne verdener til golde, klippefyldte landskaber, sikrer variationen, at ingen to udforskninger er ens.

Spillere vil kunne indsamle og udnytte mærkelige ressourcer, som findes på forskellige planeter. De vil også kunne bygge avancerede forposter, skabe kraftfulde værktøjer og udvikle banebrydende teknologi, der er nødvendig for at overvinde hver verdens udfordringer.

Derudover vil de kunne etablere og udvide forposter på forskellige planeter, hvor de skal balancere deres behov med laboratorier, fabrikker og boligkvarterer.

Spillet vil også have alle de funktioner, som mange lignende spil har. Så du kan forvente omfattende forskning, mulighed for at tilpasse dit rumskib, tilpasse våben og udforske sammen med andre spillere.