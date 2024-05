Fortnite iOS vender tilbage til EU i 2024

Efter en fireårig retslig kamp med Apple bringer nye ændringer i EU nu Fortnite tilbage til iOS-enheder.

30 apr. 2024 kl. 06:10 Af Maria DEL:

Fortnite Battle Royale blev først udgivet til Apple's iOS-enheder som iPhone, iPad og endda iPod touch i 2018. Mens det opnåede en uforlignelig succes og anerkendelse fra mobile gamere på iOS, kom det hele til en brat ende, da Epic Games og Apple retssagen begyndte i 2020, hvor Apple fjernede spillet fra sin App Store.

Selvom der er gået fire år siden striden begyndte, er der nu kommet en løsning på plads, der resulterer i, at Fortnite vil vende tilbage til App Store for iPhones og iPads i 2024. UEFN-mapperne, Fortnite Festival, Rocket Racing, Lego Fortnite og andre aktuelle in-game events vil alle snart være tilgængelige for iOS-brugere.

Dette vil give dem mulighed for at nyde de seneste tilføjelser til spillet og deltage i spændende begivenheder. Fortnite's tilbagevenden til iOS er en stor nyhed for mobile gamere, da det betyder, at de igen kan nyde denne populære battle royale-oplevelse på deres foretrukne enheder. Det er også et tegn på, at Apple og Epic Games er ved at finde et fælles fodslag, hvilket kunne være et forvarsel om fremtidige samarbejder mellem de to virksomheder.

Så snart Fortnite er tilbage i App Store, vil det være tilgængeligt for millioner af iOS-brugere over hele verden. Dette vil helt sikkert give spillet et stort boost i popularitet og tiltrække endnu flere spillere til dets allerede enorme brugerbase.