Fysiske kopier af Starfield uden Game Disc på PC

Hvis du ser frem til at spille Starfield på PC og samtidigt er fan af at eje dine spil fysisk så er der dårlige nyheder.

27 jun. 2023 kl. 09:05 Af Kenneth Johansen DEL:

For selv om Starfield vil blive solgt i fysiske butikker, så vil "spillet" du går ind i butikken og køber det til PC ikke indeholde en Game Disc. I stedet for får du blot en kode, som du efterfølgende skal indløse for at downloade spillet.

Starfield er for mange blandt de mest ventede spil i lang tid. Det er første gang i mange år at Bethesda, udviklerne af Elder Scrolls serien, lancerer en ny spil verden.





Udgivelsen bliver dog tilsyneladende helt uden mulighed for rent faktisk at eje spillet fysisk, hvis du vil spille på PC. Spillet vil i Xbox versionen indeholde en Game Disc, men selv den store Constellation Collectors Edition til PC, vil altså ikke indeholde den Game Disc, men kun en kode til spillet.

Du vil sandsynligvis kunne vælge, om du vil have en kode til Steam eller til Windows Store.

Starfield et pt sat til udgivelsen den 6. september 2023.