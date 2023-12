Game Awards 2023: Her er vinderne

Årets Game Awards er i nat blevet afholdt og det betyder naturligvis, at der er mange glade vindere. Det overrasker måske ikke helt, men Baldur’s Gate 3 løb med prisen som årets spil.

8 dec. 2023 kl. 08:48 Af Kenneth Johansen DEL:

Geoff Keighley var endnu engang vært på Game Awards, som blev afholdt i Peacock Theater i Los Angeles. Ud over naturligvis at dele en masse præmier ud, blev der også vist en masse nye trailers for kommende spil eller andre spil relaterede projekter, som den kommende Fallout serie på Amazon.





Baldur’s Gate 3 er årets store vinder.

Hvis man følger med i gaming nyhederne og læser anmeldelser, så kommer det måske ikke som en overraskelse, at Baldur's Gate 3 endte med at vinde prisen som årets spil. Det er blevet lovprist fra anmeldere over hele verden, og har startet en debat om, hvad vi som spillere bør og kan forvente af store spiltitler.

Baldur’s Gate vandt foran andre nominerede som Alan Wake 2, Marvel’s Spider-Man 2 og The Legend og Zelda: Tears of the Kingdom.

Ikke overraskende vandt Baldur’s Gate naturligvis også prisen for årets rollespil. Ud over det vandt spillet også for bedste Multiplayer Spil, Bedste Community Support og endeligt gik prisen for årets bedste stemmeskuespiller til Neil Newbon, der lægger stemme til Astarion fra Baldur’s Gate 3.









Alan Wake henter flere priser

En anden stor vinder på aftenen var Alan Wake 2. Det længe ventede survival horror spil hentede priserne for Bedste historie, Bedste Game Direction, Bedste Art Direction





Trailere i spandevis

Traditionen tro var der også masser af nye trailers til Game Awards showet. Det var trailere til allerede annoncerede spil, og et par nye spil der blev annonceret med en trailer til netop Game Awards showet.





Et af de mest ventede spil, for mig personligt, er opfølgeren til det, i min bog, geniale spil Hellblade: Senua's Sacrifice fra 2017. Vi har vidst at opfølgeren var på vej et stykke tid og har tidligere set trailers. Til årets Game Awards var der dog en ny trailer, som holder den meget stemningsfyldte stil, som er den del af Hellblade settingen.





Et af de nye spil der dukkede op med en trailer var Marvel Blade spillet. Det er under udvikling af Arkane Studios, som tidligere har lavet Dishonored og der kan anes lidt af den samme stil i traileren.





Fans af Hideo Kojima fik også lidt godter med en ny trailer for hans kommende spil OD World. I helt klassisk Hideo Kojima stil fik vi ikke ret meget at vide om spillet, men traileren var meget stemningsfuld på den uhyggelige og lidt foruroligende måde. Kojima fortsætter med at arbejde med kendte skuespillere i sine spil, som vi fx så med Norman Reedus og Mads Mikkelsen i Death Stranding. I OD World traileren ser vi Sophia Lillis, Hunter Schaffer og Udo Kier.





For fans af God of War var der også lidt nyt med en ny trailer for det kommende Valhalla DLC til God of War Ragnarök.





Vi fik også et nyt Jurassic Park spil som tager handlingen tilbage til tiden i den oprindelige film på øen hvor det hele startede. Der er også MANGE hints og scener der peger direkte tilbage til den oprindelige film fra 1993.





Se hele det tre en halv time lange show lige herunder og se alle vinderne fra showet sammen med alle trailers. I kan også springe forbi hjemmesiden for at se de enkelte vindere lige her.