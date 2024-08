Gameplay video fra STALKER 2: Heart of Chornobyl

GSC GameWorld har udgivet den første udvikler-dybdegående video for STALKER 2, som viser hele 30 minutters gameplay. STALKER 2 er et af de mest ventede spil i 2024, så sørg for at se denne video.

13 aug. 2024

STALKER 2 bruger Unreal Engine 5 og lover at have imponerende grafik. Tilbage i juni 2021 delte teamet også spillets foreløbige PC-krav. Bemærk dog, at disse specifikationer ikke nødvendigvis er de endelige.

I modsætning til andre spil, der bruger Unreal Engine 5, vil STALKER 2 også være tilgængelig på Steam. Ifølge spillets Steam-side vil det ikke have Denuvo-beskyttelse, hvilket er gode nyheder for dem, der undgår spil med denne teknologi.





STALKER 2: Heart of Chornobyl lover at byde på en enorm, realistisk verden at udforske. Du får mulighed for at bevæge dig rundt i en massiv radioaktiv zone på 64 kvadratkilometer, fyldt med post-apokalyptiske miljøer. Desuden vil spillerne kunne bestemme, hvordan deres historie udvikler sig. Udviklerne hævder også, at spillet vil have en meget forgrenet, episk fortælling.

STALKER 2 vil have en dynamisk dag-nat-cyklus og et vejrsystem. Spillet lover også avanceret AI og et livssimuleringssystem kaldet “A-life 2.0”. Derudover vil der være understøttelse af modding samt en multiplayer-tilstand, som vil blive tilføjet kort efter udgivelsen som en gratis opdatering.

GSC GameWorld planlægger at udgive spillet den 20. november.