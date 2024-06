Gears of War: E-Day annonceret

Microsoft har annonceret næste del i sin GoW-serie, Gears of War: E-Day. Gears of War: E-Day vil blive drevet af Unreal Engine 5, vil blive udviklet af The Coalition og vil være en prequel til den første Gears of War.

10 jun. 2024 kl. 14:03 Af Kenneth Johansen

Spillet foregår fjorten år før Gears of War. Krigsheltene Marcus Fenix og Dom Santiago vender hjem for at stå over for et nyt mareridt: Locust Horde. Disse underjordiske monstre, groteske og ubønhørlige, bryder op fra undergrunden og lægger menneskeheden under belejring.





Gears of War: E-Day lover at levere en hidtil uset grafisk kvalitet takket være UE5. Og selvom Microsoft og The Coalition ikke delte yderligere detaljer, kan vi antage, at spillet vil udnytte både Lumen og Nanite fuldt ud.

For at fejre denne meddelelse delte Microsoft en sprød in-engine cinematic trailer. Som du vil se, ser den absolut fantastisk ud. Især det sidste panoramabillede ser fænomenalt ud. Så bliver det spændende at se, om spillet vil være i stand til at matche disse visuelle effekter under gameplay.

Endelig er der ingen dato på, hvornår Gears of War: E-Day vil blive udgivet.