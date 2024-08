GeForce NOW krydser 2000 spil

Du kan nu få adgang til over 2000 spil via GeForce NOW og udvalget stiger hele tiden.

9 aug. 2024 kl. 11:01 Af Maria DEL:

Som du måske husker, havde GeForce NOW en ret lang beta-fase, der begyndte i oktober 2015 (selvom den gratis beta tilgængelig for alle først kom ud i januar 2018) og varede indtil februar 2020, da NVIDIA annoncerede den officielle lancering af cloud-streamingplatformen, netop som verden begyndte at håndtere COVID-19-pandemien. Inden udgangen af lanceringsmåneden pralede NVIDIA allerede af en brugerbase på en million for GeForce NOW, selvom flere udgivere (såsom Activision Blizzard) trak sig fra platformen efter betaen.

For to år siden sagde NVIDIA, at der var over 20 millioner GeForce NOW-brugere. Selvfølgelig har cloud-streamingplatformen gjort store fremskridt i sin ydeevne gennem disse år. Ultimate-tieret er udstyret med RTX 4080-grafikkort, hvilket giver gamere mulighed for at spille de nyeste PC-titler i op til 4K-opløsning eller 120 billeder pr. sekund, samtidig med at de understøtter NVIDIA DLSS 3.5, ray tracing og Reflex.

Et af disse spil er Game Sciences Black Myth: Wukong. Action-RPG'en vil være tilgængelig på GeForce NOW ved lanceringen. Overordnet set har NVIDIAs cloud-streamingplatform bestemt draget fordel af Microsofts beslutning om at bringe alle sine spil fra Xbox-, Bethesda- og Activision Blizzard-divisionerne til GeForce NOW som en del af deres forsøg på at få Activision Blizzard-opkøbet godkendt af regulatorer.

Den fulde liste over ugentlige GeForce NOW-tilføjelser kan findes nedenfor. Som en påmindelse er sommersalget stadig i gang, om end kun for en kort periode endnu. Derudover kan Priority- og Ultimate-abonnenter få en Elder Scrolls Online 'Noble Snack'-emote gratis fra i dag. Gratis medlemmer får muligheden fra i morgen.