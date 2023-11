GTA 6 er bekræftet af Rockstar Games

I december har Rockstar Games 25 års jubilæum og det vil de fejrer med at løfte sløret for det kommende kapitel i GTA serien.

Der har været rygter og leaks omkring et GTA 6 spil et godt stykke tid nu, men nu har Rockstar Games endeligt i en pressemeddelelse bekræftet, at spillet er på vej. I forbindelse med deres 25 års jubilæum, vil de sende den første trailer for GTA 6 ud, så vi endeligt kan få et kig på det kommende spil i den super populære serie.

Sam Hauser fra Rockstar Games takkede i pressemeddelelsen for den store støtte de har fået fra spillere i hele verden på tværs af deres spil.

Thanks to the incredible support of our players worldwide, we have had the opportunity to create games we are truly passionate about — without you, none of this would be possible, and we are so grateful to all of you for sharing this journey with us.

Sam Hauser - Rockstar Games