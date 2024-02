GTA 6 Trailer genskabt i Miami

Siden udgivelsen i 2023 er GTA VI traileren blevet en af de mest sete videospilsannoncer. Nu har en fransk YouTuber genskabt scener fra traileren i Miami.

9 feb. 2024 kl. 09:14 Af Maria DEL:

Siden dens udgivelse i slutningen af 2023, er Grand Theft Auto VI-traileren blevet en af de største og mest sete videospilannoncer i historien. Nu har en fransk YouTuber ved navn CyrilMP4 genskabt scener fra traileren i Miami (spillet er sat i en fiktiv version af Florida-byen) for at lave en af de mest imponerende side-by-side sammenligninger, jeg nogensinde har set.

I december 2023, efter en lækage, udgav Rockstar Games den meget ventede trailer for GTA 6. De imponerende visuals kombineret med det årti-lange venten på bare en smule nyt spilnyt hjalp det med at skyde i vejret på hitlisterne, satte rekorder undervejs, og hjalp den afdøde Tom Petty med at gøre det samme. Siden da har fans ikke haft andet at gøre end at se traileren igen og igen og dykke ned i hver eneste detalje, de kan finde.





Nogen fandt endda ud af, hvilken SPF en NPC's solcreme havde ved hjælp af videnskab. Nu har en YouTuber fløjet hele vejen til Miami - den virkelige inspiration bag GTA 6's Vice City - for at genskabe den populære trailer. Som spottet af PCGamer, i en nyligt uploadet video, hoppede den franske YouTuber CyrilMP4 og nogle venner på et fly og rejste til Miami, Florida for at gå i gaderne i den virkelige Vice City.

Han genskabte øjeblikke fra annonceringstraileren, mens han udforskede byen og pegede på vartegnene og områderne, der er set i både den nye GTA 6 trailer og den originale GTA Vice City. Det mest imponerende ved hele denne tur og produktion var, da CyrilMP4 redigerede nogle af de genskabte scener og placerede dem side-by-side med GTA 6 traileren. Det er her, man kan se, ikke kun hvor god CyrilMP4 er til at matche skud, men også hvor tæt Rockstar er kommet på at genskabe en virkelig verden placering med denne seneste virtuelle by.





Sammenlign det med San Andreas eller endda Liberty City i GTA IV, og det er klart, at dette er et kæmpe skridt fremad i at matche så mange detaljer som muligt. Videoen inkluderer tags, der forklarer, hvornår noget er virkeligt, og hvornår det er spillet, og nogle gange havde jeg brug for disse tags for faktisk at kunne se forskellen.

Grand Theft Auto VI er planlagt til at blive lanceret på PS5 og Xbox Series X/S i 2025. Der er i øjeblikket ingen officielle planer for en PC-port. Men det vil sandsynligvis dukke op der... på et tidspunkt