Harry Potter: Quidditch Champions snart på PC

Warner Bros har annonceret, at Harry Potter: Quidditch Champions udkommer til PC den 3. september. For at fejre dette har udgiveren delt en officiel trailer og spillets PC-systemkrav.

30 jul. 2024 kl. 11:55 Af Maria DEL:

Harry Potter: Quidditch Champions er baseret på den magiske sport fra Harry Potter-bøgerne og -filmene. Spillere kan flyve over legendariske arenaer som enten Beater, Chaser, Keeper eller Seeker i forskellige spiltilstande.

Spillet inkluderer Career Mode, Exhibition Match og Players vs Player, med både solo- og online co-op-tilstande (samt PVP).

Minimumskravene til spillet er en Intel Core i7-4790 eller AMD Ryzen 5 1600X med 8GB RAM og en NVIDIA GeForce GTX 960 eller AMD Radeon HD 7950 eller Intel Arc A380. For at spille på 1080p/High med 60fps kræves en Intel Core i5-8400 eller AMD Ryzen 5 2600X med 8GB RAM og en NVIDIA GeForce GTX 1060 eller AMD Radeon R9 290X eller Intel Arc A750.

Harry Potter: Quidditch Champions PC Requirements

MINIMUM:

Requires a 64-bit processor and operating system

OS: Windows 10

Processor: Intel Core i7-4790 or AMD Ryzen 5 1600X

Memory: 8 GB RAM

Graphics: NVIDIA GeForce GTX 960, 4 GB or AMD Radeon HD 7950, 3 GB or Intel Arc A380, 6 GB

DirectX: Version 12

Storage: 15 GB available space

Additional Notes: Low 1080p @ 60 FPS





RECOMMENDED: