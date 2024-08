Her er de første detaljer om Dying Light: The Beast

Techland har netop lanceret den officielle Steam-side for Dying Light: The Beast og afsløret de første detaljer. Dying Light: The Beast bliver et selvstændigt spil, hvilket betyder, at det ikke kræver Dying Light 2 for at spille.

21 aug. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

I dette spil vil du påtage dig rollen som Kyle Crane, manden hvis uselviskhed under det oprindelige virusudbrud reddede mange fra en skæbne værre end døden. Efter mere end et årti i fangenskab befinder du dig i en verden, der har ændret sig – og ikke til det bedre.

Spillet vil finde sted i Castor Woods. Ifølge udviklerne vil verden have naturlige landemærker, små landsbyer og industrielle komplekser, der tilbyder forskellige måder at bevæge sig rundt på.





Crane vil også have nogle overmenneskelige kræfter. Efter års eksperimenter er zombie-DNA og hans eget nu så sammenflettet, så han er i stand til at frigøre et indre bæst med kræfter ud over det sædvanlige..

Endelig vil spillet understøtte både solo- og co-op-tilstande. Spillere vil kunne danne hold med op til fire spillere.