Horizon Forbidden West - PS5 vs PC

21 mar. 2024 kl. 10:57 Af Maria DEL:

Horizon Forbidden West, et af de mest teknologisk avancerede spil på PlayStation 5, kommer til PC i morgen. Men lige inden lanceringen, har Digital Foundry gennemført en detaljeret analyse af spillets grafik på tværs af PC og PS5 versionerne, der giver fans af spillet et indblik i forskellene mellem platformene. PC-versionen, udviklet af Nixxes specialister, blev rost for sin smukke grafik og flydende gameplay, som allerede var imponerende på PS5.

Men det, der gør PC-versionen til noget særligt, er evnen til at justere grafikindstillinger i realtid, hvilket giver spillerne mulighed for at optimere spillet afhængigt af den hardware, de spiller på. Digital Foundry fremhæver flere vigtige aspekter, såsom bred support og evnen til at slå letterboxing fra under cutscenes. Derudover er indlæsningstiderne på en high-end PC med en hurtig NVMe-drev sammenlignelige med oplevelsen på en konsol, som understøttes af DirectStorage, selvom GPU-dekomprimering ikke er aktiveret.





Videoen fremhæver, at Horizon Forbidden West på PC tilbyder forbedrede funktioner, evnen til at køre ydeevnetests og forbedret billedkvalitet. Selvom nogle forbedringer er mindre åbenlyse, kan man observere en stigning i antallet af prøver, bedre kvalitetseffekter og mere detaljeret terræn. Samlet set beskriver Digital Foundry Horizon Forbidden West på PC som en forbedret og effektiv version af et af PS5's mest krævende spil.

Dette giver PC-spillere mulighed for at nyde en konsollignende oplevelse, men med yderligere indstillinger, der hæver spillets visuelle niveau. "Horizon Forbidden West" på PC er et forslag, der måske kan overbevise selv de mest inkarnerede konsolfans. Tjek Digital Foundry's fulde analyse og find ud af, hvad forskellene er mellem de to versioner, og om de virkelig er mærkbare under spil.