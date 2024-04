Horizon: Forbidden West - Nye opdateringer

Den nyeste 1.1.47.0 opdatering til PC-versionen af Horizon: Forbidden West bringer en række gode features med sig sammen med ydelsesforbedringer.

5 apr. 2024 kl. 09:31 Af Kenneth Johansen

Nixxes har frigivet Titelopdatering 1.1.47.0 til PC-versionen af Horizon: Forbidden West. Ifølge udgivelsesnoterne bringer denne opdatering DLSS Frame Generation og stabilitetsforbedringer samt forskellige optimeringer med sig. Lad os nu tage et nærmere kig på den.

Titelopdatering 1.1.47.0 tilføjer muligheden for at omorganisere TAB-tasten. Det bringer dog ikke nogen forbedringer for venstrehåndede spillere. Det er ærgerligt, og vi ved ikke, hvornår - eller om - Nixxes vil tilføje muligheden for at omorganisere visse taster, der er låst fast lige nu.





Med denne opdatering vil brugerdefinerede sværhedsindstillinger nu fungere korrekt. Derudover er der forbedret responsivitet på Shieldwing, når der bruges mus og tastaturkontroller. Denne opdatering løser også grafisk korruption på vandfald, når DLSS Frame Generation bruges, samt belysningsproblemer, der kunne opstå i Tenakth-bosættelser.

Endelig tilføjer denne opdatering muligheden for at deaktivere brevboxing i filmklip, når der bruges ultrabrede billedforhold via spillets launcher. Derudover løser den visuelle problemer med forhåndsvisninger af gemte filer, når HDR er aktiveret.

Som altid vil Steam downloade denne opdatering næste gang, du starter dens klient. Herunder kan du også finde den fulde ændringslog.

Horizon Forbidden West PC Patch 1.1.47.0 Udgivelsesnoter: